به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی ظهر شنبه در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه‌های بیمارستانی استان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با اشاره به اهمیت تسریع در تکمیل این طرح‌ها اظهار کرد: در این جلسه، وضعیت بخش‌های مختلف از جمله مسیرهای دسترسی، محوطه‌سازی، نصب تأسیسات و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها اتخاذ شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای لازم در ساخت و تجهیز مراکز درمانی افزود: همه بیمارستان‌های استان باید دارای مرکز انتقال خون مستقل باشند و پیش‌بینی فضای کافی برای پارکینگ، محل اسکان همراهان بیماران، محوطه مناسب برای پیاده‌روی بیماران و سایر فضاهای خدماتی ضروری است.

استاندار البرز یادآور شد: تکمیل و بهره‌برداری به‌موقع این بیمارستان‌ها نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی استان و پاسخگویی بهتر به نیازهای سلامت شهروندان خواهد داشت و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند همکاری لازم را در این مسیر داشته باشند.