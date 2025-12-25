به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی شامگاه پنجشنبه در بازدید میدانی از پروژه بیمارستان کمالشهر، روند پیشرفت فیزیکی، وضعیت اجرایی و موانع احتمالی این طرح درمانی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
وی بیان کرد: بیمارستان کمالشهر با ۹۰ درصد پیشرفت یکی از پروژههای مهم حوزه سلامت البرز است که نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی مرکز استان خواهد داشت.
استاندار البرز با بیان اینکه این پروژه از نظر سرعت ساخت، در میان پروژههای بیمارستانی کشور در جایگاه نخست قرار دارد، افزود: این دستاورد حاصل هماهنگی مناسب دستگاههای اجرایی، تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی و پیگیری مستمر است و باید این روند تا زمان افتتاح حفظ شود.
وی با تأکید بر لزوم پایش مستمر پروژه تصریح کرد: همه دستگاههای مرتبط موظف هستند برای تکمیل هرچه سریعتر بخشهای باقیمانده و تأمین تجهیزات مورد نیاز همکاری لازم را داشته باشند تا این بیمارستان طبق برنامه و تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
