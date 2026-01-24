خبرگزاری مهر، گروه استان ها- عاطفه وفاییان:نام حضرت ابوالفضل العباس(ع) در تاریخ اسلام، مترادف با وفاداری، غیرت و ایثار است؛ شخصیتی که در اوج عطش و نابرابری صحنه کربلا، چنان درخشید که نهتنها در تاریخ شیعه، بلکه در وجدان بشریت جاودانه شد. واقعه عاشورا با محوریت امام حسین(ع) و یارانش، عرصه بزرگ انسانیت و ایمان بود و در این میان، پرچمداری حضرت عباس(ع) نماد پایداری در مسیر حق شد.
در سال ۶۱ هجری قمری، هنگامی که سپاه اندک امام حسین(ع) در برابر لشکری عظیم قرار گرفت، حضرت ابوالفضل(ع) با بصیرت و شجاعتی مثالزدنی، از امام، دین و حرم اهلبیت(ع) دفاع کرد. او نهتنها برادر امام، بلکه سربازی مؤمن و مطیع ولایت بود؛ کسی که ارادهاش در امتداد اراده الهی قرار داشت و وفاداریاش در تاریخ به اسطورهای معنوی بدل شد.
حضرت ابوالفضل(ع)؛ نماد جاودانه وفاداری و ایثار در تاریخ اسلام
حجت الاسلام محمود روحانینژاد، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شخصیت حضرت ابوالفضلالعباس(ع) در واقعه کربلا، جلوهای بیبدیل از ولایتمداری، شجاعت و فداکاری است که تا پایان تاریخ تکرار نخواهد شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در خراسان رضوی گفت: آنچه در بررسی شخصیت حضرت عباس(ع) اهمیت ویژه دارد، نه صرفاً ولادت و ویژگیهای خانوادگی، بلکه نقش تعیینکننده ایشان در مقطع حساس سال ۶۱ هجری و در متن واقعه عظیم عاشوراست.
وی با بیان اینکه واقعه کربلا از حیث اهمیت و عظمت، در تاریخ بشر بینظیر است، افزود: هرچند جنایتکاران بسیاری در طول تاریخ دست به کشتار بیگناهان زدهاند، اما هرگز شخصیتی همانند امام حسین(ع) و یارانی چون حضرت ابوالفضل(ع) که دارای منزلت الهی و ویژگیهای منحصربهفرد بودند، تکرار نخواهد شد.
روحانینژاد با اشاره به نابرابری آشکار در میدان نبرد عاشورا تصریح کرد: در این قیام، جمعیتی کمتر از هشتاد نفر، شامل کودک، نوجوان و کهنسال، در برابر هزاران نیروی جنگآزموده ایستادند و با تمام توان از حق دفاع کردند؛ امری که این نبرد را از تمام جنگهای تاریخ متمایز میکند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در خراسان رضوی نقش حضرت عباس(ع) را در حفاظت از اردوگاه امام حسین(ع) و خاندان ایشان برجسته دانست و گفت: ابوالفضلالعباس(ع) در تمامی مراحل، بهویژه شبها، با شجاعت از خیمهها دفاع میکرد و این ایثار نه از سر نسبت خانوادگی، بلکه از ایمان عمیق و اطاعت کامل از امام زمان خویش سرچشمه میگرفت.
وی خاطرنشان کرد: حضرت عباس(ع) در بحرانیترین شرایط، دفاع از دین و امام را بر هر چیز مقدم دانست و با بصیرتی مثالزدنی اعلام کرد که حتی با جدا شدن دستهایش، از حمایت امام و دین خدا دست نخواهد کشید.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در خراسان رضوی تأکید کرد: حضرت ابوالفضلالعباس(ع) الگوی همیشگی آزادگی، مردانگی و جانبازی است و امروز نیز ملت مسلمان ایران در مواجهه با دشمنان خود باید با تأسی از این شخصیت بزرگ، شجاعانه از ارزشها و آرمانهای اسلامی دفاع کنند.
جامعه امروز بهشدت نیازمند الگوگیری از حضرت ابوالفضلالعباس(ع) است
حجتالاسلام عبدالحمید صادقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث و اغتشاشهای اخیر، «بیغیرتی و دوری از انسانیت» را ریشه بسیاری از جنایتها و هتک حرمتها دانست و تأکید کرد که الگوگیری از سیره حضرت ابوالفضلالعباس(ع) یک نیاز ضروری و فوری برای جوانان و نوجوانان جامعه است.
وی ادامه داد: اگر به حوادث روزهای اخیر توجه کنیم، میبینیم که این ایام بهصورت خاص با یکسری اغتشاشها، اعمال تروریستی و رفتارهایی همراه شد که در سالهای گذشته کمرنگتر بود، رفتارهایی مثل پاره کردن پرچم کشورمان، کشتن و سوزاندن نیروهای امنیتی و بسیجی، آتش زدن قرآن و مسجد و همچنین تلاش برای هتک حرمت زنانی که متدین بودند.
صادقی تصریح کرد: این اتفاقات یک نشانه است؛ نشانهای اینکه در بخشی از جوانان ما چند بیماری رخنه کرده است. بیماریهایی مانند ناآگاهی، فکر نکردن و مسائل مختلف دیگر که درباره هرکدام میتوان مفصل صحبت کرد.
نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد: اما آنچه من امروز میخواهم به آن بپردازم و معتقدم از برکت وجود حضرت عباس علیهالسلام میتوان این درد را مداوا کرد، «درد بیغیرتی» است. اینکه برخی افراد چگونه به خود اجازه میدهند به کشور خودشان توهین کنند، پرچم کشورشان را پاره کنند، به مسجد و قرآن اهانت کنند، به نیروی امنیتی جسارت کنند . ممکن است فردی مخالف یا منتقد باشد، اما مخالفت و نقد با جنایت، کشتن فجیع، هلهله و خوشحالی پس از قتل، آتش زدن اموال مردم و شادی کردن بر سر آن، تفاوت اساسی دارد.
وی گفت: چرا این اتفاقات میافتد؟ من میگویم یکی از علتهای اصلی، دور شدن از مردانگی، انسانیت، شرافت و غیرت است. اگر کسی غیرت داشته باشد، اگر کسی انسانیت داشته باشد، به خودش اجازه نمیدهد چنین جنایتهایی را انجام دهد. حتی اگر ناراحت یا منتقد باشد، به شیوهای آرامتر، دوستانهتر و انسانیتر رفتار میکند. اگر کسی غیرت داشته باشد، وقتی ببیند اطرافیانش مرتکب چنین اعمالی میشوند، سریع خود را از آنها جدا میکند و اجازه نمیدهد از حضور او حتی بهعنوان سیاهیلشکر سوءاستفاده شود.
صادقی افزود: اگر بپذیریم که این بیغیرتی و دوری از انسانیت یک بیماری برای جامعه است که باعث ارتکاب این جنایتها شده، می توانیم به الگوها مراجعه کنیم و به درمان این درد بپردازیم. ما در تاریخ اسلام بهصورت خاص، الگوی بزرگواری به نام حضرت ابوالفضلالعباس را داریم که الگوی کامل غیرت است، آنجا که پاسدار خیمهها و ناموس اباعبدالله الحسین بود. الگوی انسانیت است؛ آنجا که دشمن آب را به روی خاندان امام بست، حضرت وارد شریعه فرات شد، آب آورد، اما به یاد تشنگی امام حسین علیه السلام قطرهای ننوشید و آب را بر آب ریخت.
وی افزود: همچنین ایشان الگوی شرافت است آنجا که شمر ملعون در روزهای پیش از عاشورا برای حضرت عباس و برادرانش اماننامهای از سوی ابنزیاد آورد و گفت از حسین جدا شوید تا جانتان در امان باشد، حضرت عباس ابتدا پاسخی ندادند و وقتی امام حسین علیهالسلام فرمودند پاسخ بدهید، با صراحت و قاطعیت به شمر فرمودند: «خدا تو و اماننامهات را لعنت کند». این رد کامل، صریح و بدون ملاحظه، نشانه اوج غیرت، شرافت و انسانیت است.
نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد: بهنظر من باید این شخصیت بزرگ جهان اسلام را بیش از پیش در میان جوانان و نوجوانان پررنگ کنیم و در یادها زنده کنیم تا در بحرانها، همین ویژگیها دستگیر جامعه باشد.
وی افزود: جوان باید یادش بیاید که من سینهزن مکتب امام حسین و حضرت ابوالفضل هستم، من در روز میلاد حضرت عباس شیرینی توزیع میکنم، من دوست داشتم اگر رزمنده شدم، سربند «یا ابوالفضل» بر پیشانیام باشد، من کسی هستم که نام عباس را دوست دارم و حتی فرزندم را به این نام نامگذاری میکنم.خب کسی که این ویژگیها در وجودش شکل بگیرد، قطعاً در این موقعیتها از جنایت فاصله میگیرد و در صف مقابل میایستد.
صادقی با اشاره به حضور نیروهای بسیجی، مردمی و انتظامی در شبهای عملیات و اغتشاش گفت: ما دیدیم که نوجوانان پانزده، شانزده ساله تا بزرگسال، مردانه و سلحشورانه در میدان بودند و از مسجد، انقلاب، مقام معظم رهبری و دیگر مقدسات دفاع کردند. این همان ویژگی ابوالفضلالعباس است که میتواند روحیه شجاعت، غیرت، انسانیت و شرافت را در جامعه ما تقویت کند.
وحدت ملی و پشتیبانی از ولایت فقیه، مهمترین مطالبه ایثارگران است
سید علی حسینی، جانباز ۷۰ درصد و از فعالان حوزه فرهنگی و ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و اتحاد ملی، اظهار کرد: امروز مهمترین خواسته شهدا، جانبازان و ایثارگران، پشتیبانی واقعی و آگاهانه از ولایت فقیه و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان است.
جانباز ۷۰ درصد و از فعالان حوزه فرهنگی و ورزشی با اشاره به شرایط کنونی کشور بیان کرد: آنچه امروز جامعه بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، وحدت و اتحاد است و وحدت ملی و پشتیبانی از ولایت فقیه، مهمترین مطالبه ایثارگران است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و اتحاد ملی، گفت: امروز مهمترین خواسته شهدا، جانبازان و ایثارگران، پشتیبانی واقعی و آگاهانه از ولایت فقیه و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان است.
حسینی اظهار کرد: آنچه امروز جامعه بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، وحدت، اتحاد و ایستادگی در کنار ولایت فقیه است. این همان خواستهای است که شهدا، جانبازان، آزادگان و همه کسانی که برای انقلاب اسلامی زحمت کشیدهاند، بر آن تأکید داشتهاند.
جانباز ۷۰ درصد و از فعالان حوزه فرهنگی و ورزشی با یادآوری سخنان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی افزود: دشمن همواره بهدنبال ایجاد فتنه و تفرقه در میان مردم است و اگر ملت از رهبری فاصله بگیرد، آسیبپذیر خواهد شد؛ اما اگر این اتحاد و همدلی روزبهروز مستحکمتر شود، حتی اگر تمام دنیا در برابر ما بایستد، این ملت شکستناپذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه تمام دغدغه ایثارگران حفظ انسجام ملی است، تصریح کرد: اگر خدای ناکرده وحدت از بین برود، کشور دچار آسیب جدی میشود؛ اما اگر این اتحاد تقویت شود، ایران به کشوری تبدیل خواهد شد که شایسته یک جامعه منتظر و مورد رضایت خداوند متعال است.
حسینی با اشاره به ضرورت پشتیبانی از ولایت فقیه است. این همان خواستهای است که شهدا، جانبازان، آزادگان و همه کسانی که برای انقلاب اسلامی زحمت کشیدهاند، بر آن تأکید داشتهاند.
حسینی همچنین خواستار نقشآفرینی جدیتر نهادهای فرهنگی شد و افزود: بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، سپاه پاسداران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانهها میتوانند با برنامههای عملی، نشستهای فرهنگی و گفتگو با نسل جوان، فرهنگ ایثار، شهادت، حجاب و ارزشهای انقلاب را بهدرستی تبیین کنند.
وی تأکید کرد: بسیاری از آسیبهای اجتماعی و انحرافات جوانان ناشی از ضعف در فرهنگسازی است. اگر فرهنگ اسلامی و انقلابی بهدرستی برای نسل جوان توضیح داده شود، آنان خود بهترین انتخاب را خواهند داشت و در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مصون خواهند ماند.
حسینی خاطرنشان کرد: خواسته ایثارگران این است که نسل جوان امروز، جایگزین شایسته شهدا و جانبازان باشد؛ نسلی آگاه، مؤمن، انقلابی و آماده دفاع از دین، کشور و ارزشهای اسلامی، تا پرچم انقلاب اسلامی همچنان برافراشته بماند.
امروز که جامعه اسلامی با چالشهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی گوناگون روبهروست، بازگشت به سیره حضرت ابوالفضلالعباس(ع) ضرورتی راهبردی است. او با رفتار خود معنای راستین غیرت، انسانیت و شرف را به نمایش گذاشت و نشان داد که مؤمن حقیقی، حتی در سختترین شرایط، به اصول و ارزشهای دینی خود پایبند میماند. این آموزه برای جوانان امروز میتواند راه نجات از بحران هویت و سردرگمی فرهنگی باشد.
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