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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

۱۶ فقره سرقت احشام توسط باند سرقت اتباع غیرمجاز در کرج

۱۶ فقره سرقت احشام توسط باند سرقت اتباع غیرمجاز در کرج

کرج_رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری باند ۲ نفره سارقان احشام اتباع غیرمجاز با ۱۶ فقره سرقت در مناطق جنوبی شهر کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله شجاعی ظهر شنبه اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در مناطق جنوب شهر کرج به ویژه در منطقه ماهدشت، شناسایی و دستگیری سارق و یا سارقین به صورت ویژه در دستور کار ماموران پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پایگاه سوم پلیس آگاهی با همکاری عوامل سرکلانتری سوم شهرستان کرج با بررسی صحنه‌های سرقت و بهره گیری از اقدامات فنی توانستند ۲ متهم این پرونده‌ را شناسایی و در بررسی تکمیلی متوجه شدند این متهمان که از اتباع غیرمجاز هم بودند، در ماه های گذشته توسط پلیس آگاهی نظرآباد دستگیر و روانه زندان شده اند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به انتقال متهمان مورد نظر از زندان به پایگاه سوم پلیس آگاهی، گفت: متهمان دربازجویی های اولیه پلیس به 16 فقره سرقت احشام اعتراف کردند.

سرهنگ شجاعی با بیان اینکه سارقان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست، هشدارهای انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6729962

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