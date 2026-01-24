به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید، عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان عیادت از مجروحان ناآرامی های اخیر در بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولیعصر (عج) ناجا ضمن پیگیری روند درمان مجروحان، خواستار رسیدگی جدی به وضعیت مجروحان بستری در این مرکز درمانی شد.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن آرزوی سلامتی برای نیروهای خدوم فراجا که در حوادث اخیر مجروح شده‌اند بر روند درمان تا بهبودی کامل آنها تاکید کرد.

عباسپور ضمن اشاره به تاکید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای عیادت از مجروحان حوادث اخیر در بیمارستان‌ها، گفت: در همین رابطه از ۳ مجروح فراجا در بخش آی سی یو و ۲ مجروح در بخش بستری بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولیعصر (عج) عیادت به عمل آمد.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درمان همه مجروحان شامل نیروهای نظامی و امنیتی و مردم عادی به صورت رایگان انجام می‌شود و قرار است شورای تامین مجروحان را مشخص و به بنیاد معرفی کند و بعد از تایید مجروحان، سایر اقدمات آنها به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.