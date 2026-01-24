عیادت رئیس سازمان عقیدتی و معاون فراجا از جانبازان حوادث اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد حضرت عباس(ع) و روز جانباز رئیس سازمان عقیدتی سیاسی به نمایندگی از مقام معظم رهبری"مدظله العالی" و معاون بهداد و برخی از مسئولان انتظامی ضمن تکریم و قدردانی از فداکاری و شجاعت این عزیزان، سلام گرم مقام معظم رهبری را به آنها ابلاغ کردند و از وضعیت سلامتیشان جویا شدند.
عزم جزم برای رسیدگی به جانبازان و خانوادههای شهدا با تاکید مقام معظم رهبری
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بیان داشت: در پی دستور مقام معظم رهبری، فراجا برنامهریزی ویژهای برای رسیدگی به جانبازان و خانوادههای شهدا آغاز کرده است. این برنامهریزی ریشه در تجلیل از ایثارگریهای این عزیزان در دوران جنگ و به ویژه در عملیات جنگ دوازده روزه دارد.
نماینده ولی فقیه در فراجا افزود: سردار رادان، تاکید دارد که هیچ جانبازی نباید متحمل هیچ هزینهای از جیب خود شود و تمامی هزینههای درمان و مراقبت باید رایگان باشد. این توجه نه تنها در دوران بستری، بلکه پس از آن نیز ادامه خواهد داشت، چرا که این جانبازان با فداکاری خود، به حفظ انقلاب، عزت کشور و قدرت جمهوری اسلامی ایران کمک کردهاند.
وی گفت: دستورات ویژهای برای خانوادههای شهدا نیز صادر شده است تا اطمینان حاصل شود هیچ خانوادهای بیخانمان نباشد. این طرح، که قبلاً نیز اجرا شده، همچنان در حال پیگیری است و فراجا در حال بازدید از خانههای جدیدی است که برای خانوادههای شهدا خریداری شده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب و سردار رادان بر اهمیت توجه به خانوادههای شهدا، جانبازان و رزمندگان تاکید کردهاند و به مسئولین عقیدتی سیاسی دستور دادهاند تا تمام تلاش خود را برای رفاه و آسایش این عزیزان به کار گیرند.
وی افزود: این اقدامات، گویای قدردانی عمیق نظام و جامعه از ایثار و فداکاری این عزیزان است و نشاندهنده عزم جدی برای حمایت از آنها میباشد.
منصوری، معاون بهداد فراجا نیز بر ارائه بهترین خدمات درمانی و پزشکی به مجروحان تأکید و اعلام کرد که تمامی خدمات درمانی و دارویی بهطور کامل و بدون کوچکترین هزینه ای برای این جانبازان ارائه خواهد شد.
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