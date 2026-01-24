طالبی: حوزه مدیریت عمرانی استان کرمان نیازمند انسجام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر شنبه در شورای اداری استان کرمان، با معرفی علی اصغر ذاکری هرندی در معاونت عمرانی استانداری کرمان گفت: وی در مسئولیتهای بخشداری، شهرداری، مدیریت برنامهریزی، سازمان همیاری شهرداریها و مدیرکل وزارت کشور فعالیت داشته است و امیدواریم شاهد حضور پرقدرت همراه با اقدامات و فعالیتهای خوب در حوزه عمرانی کرمان باشیم.
وی افزود: در کرمان با توجه به گستردگی و تنوع موضوعات و عقب ماندگی در بعضی بخشها و پروژههای کلان و خرد تعریف شده، کارهای بزرگی در حوزه عمرانی پیش روی داریم که نیازمند انسجام در حوزه مدیریت عمرانی استان است.
طالبی، انسجام مدیریتی را از وظایف اصلی معاونت جدید عمرانی استانداری برشمرد و تاکید کرد: این انسجام باید با همراهی و مشارکت همه مدیران این حوزه در سطح شمال و جنوب استان به وجود آید و شاهد تحرک جدیدی در حوزه عمرانی باشیم.
وی ابراز داشت: بعضی کلان پروژهها برای استان تعریف شده و کلان پروژههایی نیز براساس اولویتهای استان باید تعریف شود. به عنوان نمونه در حوزه آب، پروژههای بزرگ تکمیل نشدهای داریم و هم پروژههایی که باید با نگاه به تامین نیاز آینده اجرا شود.
طالبی، با بیان اینکه در حوزه عمرانی نیازمند تحرک بیشتر فرمانداران و شهرستانها هستیم، اظهار داشت: تقویت ارتباط و تعامل مشترک و هم افزا با معاونت عمرانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید داشته باشیم که از منابع ملی و فرصتهای پیشروی حداکثر بهرهبرداری را ببریم.
وی ارتباط با وزارتخانهها و سازمانهای ملی در حوزه زیرساختی، حضور مدیران ملی، بازدید نزدیک از پروژهها و احصای نیازهای ضروری عمرانی استان کرمان را از جمله موارد مورد انتظار از معاونت جدید عمرانی عنوان کرد و افزود: این تعاملات و هماهنگی و انسجام در حوزه عمرانی، بخش بزرگ و بار مسئولیتی سنگینی که در مسیر تحقق برنامه تحرکبخشی به توسعه استان وجود دارد را پوشش خواهد داد و امیدواریم شاهد آبادانی بیشتر استان کرمان باشیم.
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