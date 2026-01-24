هوای آرام زمستانی در گلستان؛ ثبات دما و نبود بارش تا چهارشنبه

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای هواشناسی، از امروز تا روز چهارشنبه، جو استان در اغلب مناطق نسبتاً پایدار است و بارش قابل توجهی در سطح استان رخ نخواهد داد.
وی افزود: از نظر دمایی نیز تغییرات محسوسی پیشبینی نمیشود و شرایط دما متناسب با این ایام سال خواهد بود.
به گفته معقولی، سردترین شهرستان استان در شبانهروز گذشته، کردکوی با چهار درجه سانتیگراد بوده و کمینه دما در پارک ملی گلستان به ۶ درجه رسیده است. همچنین آققلا با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتیگراد گرمترین شهرستان استان در روز گذشته گزارش شده است.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: کمینه دمای هوای گرگان صبح امروز پنج درجه سانتیگراد ثبت شده و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز گرگان به ۱۴ درجه سانتیگراد برسد.
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