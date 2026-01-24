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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

بارش برف و کاهش دما تا منفی ۱۵ درجه

بارش برف و کاهش دما تا منفی ۱۵ درجه

همدان- کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: سامانه بارشی جدیدی از دوشنبه استان همدان را درگیر می‌کند و با بارش برف و یخبندان، کاهش شدید دما تا منفی ۱۵ درجه از چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود.

روح‌الله زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط آب و هوایی استان همدان، اظهار کرد: صبح امروز شنبه کبودرآهنگ با دمای منفی ۱۱ درجه و همدان با منفی ۹ درجه سردترین نقاط استان بودند.

وی افزود: همچنین بیشترین دما در ۲۴ ساعته گذشته در اسدآباد به ۵ درجه و در همدان به ۳ درجه رسید.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به ورود سامانه بارشی گفت: از روز دوشنبه یک سامانه بارشی وارد استان خواهد شد که ابتدا مناطق غربی و جنوب غربی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

زاهدی خاطرنشان کرد: این سامانه در روز سه‌شنبه نیز گسترش یافته و کل استان را درگیر خواهد کرد، بارش‌ها در کل استان به دلیل سرمای هوا به شکل بارش برف بوده و بیشترین مناطق استان همدان را سفیدپوش خواهد کرد.

وی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود بین ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر برف در مناطق مختلف استان همدان را شاهد باشیم.

کارشناس هواشناسی استان همدان در ادامه از خروج سامانه بارشی از روز چهارشنبه خبر داد و گفت: پس از خروج این سامانه، دمای هوا به طور شدیدی کاهش خواهد یافت.

زاهدی افزود: پیش‌بینی شده تا دمای هوا در بسیاری از مناطق به محدوده منفی ۱۰ تا ۱۵ درجه برسد.

کد مطلب 6723272

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