سردار نجات: مسعود رجوی بخشی از بدنش را در حمله اخیر به اشرف از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار «حسین نجات» جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (ع) در مراسم افتتاح نمایشگاه و موزه دائمی اسرار سازمان (روایتی از جنایات سازمان مجاهدین خلق) که صبح امروز (شنبه) در فرهنگسرای خاوران برگزار شد، با بیان اینکه سازمانی خائنتر از سازمان مجاهدین خلق در ایران نداشتیم، اظهار داشت: این سازمان در سال ۱۳۴۴ با دو شعار مبارزه با امپریالیسم و شعار با دیکتاتور شروع به فعالیت کرد.
سردار نجات ادامه داد: سازمان مجاهدین خلق (منافقین) خط نفوذ و خط نظامی را در دستور کار خود قرار داد که در خط نفوذ، منافقین اقدام به ترور رئیسجمهور، نخستوزیر و جمعی دیگر از مقامات کشور کردند.
جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله افزود: سازمان منافقین اقدامات زیادی در جهت ترور سران کشورمان انجام داد و عوامل این سازمان، شخصیتهایی همچون بهشتی، رجایی و باهنر را به شهادت رساندند؛ اما با هوشیاری نیروهای امنیتی نتوانستند حضرت امام (ره) را ترور کنند و یا در ترور آقای هاشمی رفسنجانی، موفق شوند.
وی یادآور شد: در طول جنگ تحمیلی هشتساله، منافقین بیشترین کمک را به رژیم بعثی عراق کردند. آنان با حضور دائمی در مرزها، نقشهها واطلاعات زیادی را در اختیار دشمن قرار دادند.
سردار نجات گفت: در طول سالهای گذشته نیز منافقین اقدام به جاسوسی هستهای کرده و بسیاری از آدرسها و مشخصات دانشمندان هستهای ما را به دشمنان دادند و آمار بسیاری از فعالیتهای هستهای ما را به غربیها منتقل کردند. الان هم هرجا هر فتنه و برنامهای که میبینید، یک پای ثابت آن منافقین هستند.
جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله اضافه کرد: جریانی که با تضاد با آمریکا و رژیم سلطنتی شروع شد، الان مهره دست آمریکاییها و رژیم صهیونیستی شده و همه برنامههایی که رژیم صهیونیستی و آمریکاییها طراحی میکنند، یک پای آن منافقین هستند و با آنها همکاری میکنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: آخرین ضربه ما به سازمان مجاهدین خلق، همین ضربهای بود که به پادگان اشرف خورد و ما حدس میزنیم که مسعود رجوی در این حمله بخشی از بدن خود را از دست داده است.
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