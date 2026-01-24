به گزارش خبرنگار مهر،ایوب شریفی بعدازظهر شنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان گفت: دو شکارچی متخلف در منطقه عبدالرزاق سقز محکوم شدند، ین افراد در تابستان امسال در منطقه حفاظتشده عبدالرزاق اقدام به شکار غیرمجاز دو رأس قوچ ارمنی کرده بودند.
وی ادامه داد: حکم صادره پس از بررسیهای قضایی و مستندسازی دقیق ادله توسط یگان حفاظت محیط زیست سقز، قطعی و به متخلفان اعلام شد.
شریفی افزود: بر اساس رأی دادگاه، هر یک از متهمان علاوه بر پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده، به پرداخت جریمههای مربوط به هزینه دادرسی نیز محکوم شدند.
وی تأکید کرد: این حکم نتیجه تلاشهای میدانی و پیگیریهای حقوقی محیطبانان است و بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی و محیط زیست در مقابله با شکار غیرمجاز و صیانت از گونههای در معرض تهدید است.
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