به گزارش خبرنگار مهر،ایوب شریفی بعدازظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان گفت: دو شکارچی متخلف در منطقه عبدالرزاق سقز محکوم شدند، ین افراد در تابستان امسال در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق اقدام به شکار غیرمجاز دو رأس قوچ ارمنی کرده بودند.

وی ادامه داد: حکم صادره پس از بررسی‌های قضایی و مستندسازی دقیق ادله توسط یگان حفاظت محیط زیست سقز، قطعی و به متخلفان اعلام شد.

شریفی افزود: بر اساس رأی دادگاه، هر یک از متهمان علاوه بر پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده، به پرداخت جریمه‌های مربوط به هزینه دادرسی نیز محکوم شدند.

وی تأکید کرد: این حکم نتیجه تلاش‌های میدانی و پیگیری‌های حقوقی محیط‌بانان است و بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی و محیط زیست در مقابله با شکار غیرمجاز و صیانت از گونه‌های در معرض تهدید است.