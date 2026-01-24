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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

محکومیت قطعی دو شکارچی متخلف در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق سقز

محکومیت قطعی دو شکارچی متخلف در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق سقز

سقز- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز از صدور حکم محکومیت قطعی دو شکارچی متخلف در دادگاه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،ایوب شریفی بعدازظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان گفت: دو شکارچی متخلف در منطقه عبدالرزاق سقز محکوم شدند، ین افراد در تابستان امسال در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق اقدام به شکار غیرمجاز دو رأس قوچ ارمنی کرده بودند.

وی ادامه داد: حکم صادره پس از بررسی‌های قضایی و مستندسازی دقیق ادله توسط یگان حفاظت محیط زیست سقز، قطعی و به متخلفان اعلام شد.

شریفی افزود: بر اساس رأی دادگاه، هر یک از متهمان علاوه بر پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده، به پرداخت جریمه‌های مربوط به هزینه دادرسی نیز محکوم شدند.

وی تأکید کرد: این حکم نتیجه تلاش‌های میدانی و پیگیری‌های حقوقی محیط‌بانان است و بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی و محیط زیست در مقابله با شکار غیرمجاز و صیانت از گونه‌های در معرض تهدید است.

کد مطلب 6730034

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