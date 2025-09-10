نجات ۱۴ قطعه کبک وحشی از دست متخلفان در سقز

ایوب شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۴ قطعه کبک وحشی از دست متخلفان شکار نجات یافتند و این دومین مأموریت طی دو هفته گذشته است که در آن ۳۲ قطعه کبک از دست سودجویان حیات وحش کشف و ضبط شده است.

وی افزود: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی دادستان، پس از دریافت حکم قضائی و با رعایت حقوق شهروندی، عملیاتی موفقیت‌آمیز برای کشف و ضبط ۱۴ قطعه کبک زنده از منزل یکی از متخلفین انجام دادند.

وی با آور شد: این عملیات نتیجه رصد و شناسایی طولانی مدت و هوشیاری محیط‌بانان ساعی این اداره بود.

شریفی همچنین گفت: در این عملیات علاوه بر کشف کبک‌های وحشی، ۱۵ عدد قفس چوبی و یک دسته دام زنده‌گیری کبک نیز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز تصریح کرد: پرندگان کشف شده برای تیمار و رهاسازی در طبیعت به محل اداره منتقل شدند و تجهیزات شکار غیرمجاز نیز به انبار اداره تحویل داده شد.

وی افزود: متهم پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد تا تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق، با وسعت بیش از ۴۳ هزار هکتار، یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش در استان کردستان است که علاوه بر پرندگان و پستانداران نادر، به دلیل آثار تاریخی چون تپه زیویه و غار کرفتو از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است.