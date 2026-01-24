به گزارش خبرنگار مهر، محمد یاسر اسمی خانی، سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قمرود – قنوات پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران و در تشریح جزئیات این پروژه گفت: محور روستایی ملک قلعه، به طول دو کیلومتر، عرض متغیر ۴ تا ۶ متر و عمق ۲ متر، به دلیل عبور طولی کانال آبرسانی مزارع از کنار راه، همواره با مشکلات ایمنی جدی روبه‌رو بود و وقوع حوادث ناگوار جاده‌ای از جمله دغدغه‌های اصلی در این مسیر محسوب می‌شد.

وی افزود: با هدایت آب مورد نیاز مزارع از طریق لوله‌گذاری، حذف و پوشش کانال قدیمی عبور آب در دستور کار قرار گرفت تا ضمن تأمین امنیت مسیر، احتمال حوادث ناشی از سقوط خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی کاهش یابد.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قمرود – قنوات خاطرنشان کرد: نزدیکی کانال به شانه راه، که گاه کمتر از نیم متر بود، موجب ایجاد مخاطره برای توقف وسایل نقلیه و عبور عابران و احشام می‌شد و اجرای این طرح، با پوشش کامل کانال و افزایش شانه راه به ۱۰ متر، عبور ایمن خودروها، ماشین‌آلات کشاورزی و احشام را تضمین می‌کند.

اسمی خانی با اشاره به شرایط جوی و محدودیت‌های عملیاتی توضیح داد: با وجود اختصاص بخشی از توان عملیاتی اداره برای راهداری زمستانی در دیگر مناطق، این پروژه از ۲۲ دی‌ماه آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ بهمن ماه سال جاری تکمیل شود.

وی در خصوص تجهیزات و نیروی انسانی درگیر در این عملیات گفت: بیش از هفت نفر عوامل اجرایی و پنج دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در این پروژه فعال هستند تا عملیات در کوتاه‌ترین زمان و با کیفیت مناسب انجام شود.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قمرود – قنوات تأکید کرد: طرح‌های ایمن‌سازی محورهای روستایی، به ویژه در بخش قمرود که از قطب‌های کشاورزی و دامداری استان محسوب می‌شود، از اولویت‌های این اداره است و اقدامات اجرایی در راستای کاهش خطرات و ارتقای ایمنی تردد در این مسیرها ادامه خواهد داشت.

اسمی خانی در پایان افزود: پوشش کانال قدیمی، افزایش شانه راه و اصلاح مسیر، علاوه بر ارتقای ایمنی، موجب تسهیل تردد ماشین‌آلات کشاورزی و عبور امن شهروندان خواهد شد و این اقدام نمونه‌ای از پیگیری مستمر اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای ارتقای ایمنی راه‌های روستایی استان قم است.