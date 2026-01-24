محمود سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بی‌بدیل دفاع مقدس در شکل‌گیری اخلاق، ایمان و همبستگی ملی، اظهار کرد: مسئولان فرهنگی کشور باید با آموزش و تربیت مربیان آشنا با ادبیات دفاع مقدس، زمینه انتقال این ارزش‌ها به مدارس و دانشگاه‌ها را فراهم کنند.

جانباز رزمنده دوران دفاع مقدس گفت: در عملیات کربلای پنج و در منطقه ورودی شلمچه در تاریخ بیست‌وپنجم دی‌ماه ۱۳۶۵ به افتخار جانبازی نائل آمدم. آنچه در دفاع مقدس گذشت، حادثه‌ای بی‌نظیر در تاریخ ایران اسلامی بود؛ چراکه همه فضایل اخلاقی، معنوی و تعالیم اسلامی در آن ظهور پیدا کرد.

وی افزود: دفاع مقدس مظهر ایمان، ساده‌زیستی، برادری، اعتماد به خدا و ولایت‌پذیری بود. ما با همین اعتقاد توانستیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم و نظام اسلامی را مقتدرتر از گذشته نشان دهیم.

سلیمانی با اشاره به اهمیت حفظ و گسترش ارزش‌های دفاع مقدس گفت: مسئولان فرهنگی باید تلاش کنند تا این ارزش‌ها به‌درستی به نسل‌های آینده منتقل شود. متأسفانه در حال حاضر سهم آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در این حوزه بسیار کم‌تر از ظرفیت واقعی است. معلمان و مربیان باید با دفاع مقدس و ادبیات آن آشنا شوند تا بتوانند آرمان‌ها و مفاهیم واقعی ایثار را به زبان علمی و مؤثر برای دانش‌آموزان و دانشجویان تبیین کنند.

جانباز رزمنده دوران دفاع مقدس همچنین به نقش مهم نهادهای انقلابی در این زمینه اشاره کرد و گفت:بسیج، وزارت دفاع، سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باید با همکاری جدی‌تر، زمینه تولید آثار ماندگار در قالب کتاب، مستند و فیلم‌های روایت‌گر حقیقت دفاع مقدس را فراهم کنند. متأسفانه بسیاری از کارهای فرهنگی در این حوزه بدون پشتیبانی مناسب انجام می‌شود و این مسئله نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

وی با اشاره به نام‌گذاری جانبازان به‌عنوان یادگاران حضرت ابوالفضل(ع)، از خداوند خواستار توفیق ادامه مسیر ایثار و ولایت‌مداری برای همه خدمت‌گزاران نظام اسلامی شد و تأکید کرد: انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری رسالتی الهی است، و آینده کشور به حفظ همین ارزش‌ها وابسته است.