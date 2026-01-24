سعیدی: فتنه آمریکایی و صهیونیستی با حضور مردم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به نقش رسانه‌ها در هدایت افکار عمومی اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند در تنویر افکار عمومی و خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

وی افزود: فتنه اخیر کشور، پروژه‌ای برنامه‌ریزی‌شده با هدایت آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که با هدف ضربه‌زدن به امنیت، اقتصاد و اعتقادات مردم طراحی شد، اما با حضور آگاهانه مردم و ایستادگی نیروهای امنیتی و انتظامی ناکام ماند.

وی با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه تصریح کرد: همه ما باید مطیع ولی‌فقیه و مقام معظم رهبری باشیم، چراکه ولایت‌مداری رکن اصلی حفظ انسجام و اقتدار نظام اسلامی است.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حوادث اخیر گفت: مقام معظم رهبری این فتنه را فتنه‌ای آمریکایی ـ صهیونیستی معرفی کردند و فرمودند کمر فتنه را مردم شکستند و از حضور و بصیرت آنان قدردانی کردند.

سعیدی، با بیان اینکه اغتشاشات اخیر به‌صورت علنی وارد فاز عملیاتی شد، افزود: فتنه‌ها همواره ترکیبی از حق و باطل هستند اما اهداف طراحان این فتنه کاملاً بر مبنای باطل شکل گرفته بود نیروهای امنیتی و انتظامی نیز شبانه‌روز با جان‌فشانی در میدان حضور داشتند و با قاطعیت مقابل اغتشاشات ایستادند.

وی بیان کرد: همه مسئولان کشور برای پایان یافتن این فتنه ورود پیدا کردند و حضور گسترده مردم در صحنه، به‌ویژه در راهپیمایی ۲۲ دی‌ماه، که در کشور کم‌نظیر بود، نقش تعیین‌کننده‌ای در خاموش شدن آشوب‌ها داشت.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تشریح مراحل شکل‌گیری اعتراضات گفت: در مرحله نخست اعتراضات بازاریان با ماهیت صنفی آغاز شد، در مرحله دوم دانشجویان با مطالبات سیاسی وارد شدند و در مرحله پایانی، عناصر وابسته به موساد و جریان‌های صهیونیستی با برنامه‌ریزی دقیق وارد میدان شدند.

سعیدی، خاطرنشان کرد: اولین اعتراضات از هشتم دی‌ماه آغاز شد و تا ۲۲ دی‌ماه ادامه داشت. در روز نخست، هفت شهرستان در ۶۹ نقطه درگیر بودند، اما در ادامه ۲۲۰ شهرستان با بیش از هزار نقطه دچار آشوب شدند. اوج ناآرامی‌ها نیز در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه رقم خورد که تعداد کانون‌های شورش افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه نیروهای امنیتی در ابتدا با سعه‌صدر با معترضان برخورد کردند، گفت: راهبرد دشمن ایجاد آشوب با ماهیت اقتصادی و معیشتی بود و سال‌ها پیش از وقوع این حوادث، برای آن برنامه‌ریزی شده بود.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات و هماهنگی‌های پشت پرده دشمنان افزود: در این نشست‌ها نمایندگان رژیم صهیونیستی حضور داشتند و توصیه آن‌ها آغاز جنگی ۱۲۰ روزه علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

وی ادامه داد: با وجود اقدامات ناجوانمردانه دشمن، هر تصمیم و اقدامی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد، با اقتدار پاسخ داده شد و دشمن از روز سوم به‌دنبال آتش‌بس بود.

سعیدی، با محکوم کردن حمله به مراکز هسته‌ای کشور تصریح کرد: این اقدامات خلاف تمام قواعد و مقررات بین‌المللی است. دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲روزه، تلاش کرد از طریق اغتشاشات به اهداف خود برسد که در این مسیر خساراتی نیز وارد شد.

وی با بیان اینکه راهبرد اصلی دشمن ساختارشکنی و مقابله با دین و ارزش‌های اسلامی بود، گفت: در جریان این حوادث ۹۴ مجموعه مذهبی یا به آتش کشیده شد یا تخریب شد، بیش از ۳۴۴ مسجد و حسینیه آسیب دید، ۷۰۲ بانک و ۵۴۲ دستگاه عابربانک تخریب یا آتش زده شد. همچنین بیش از هزار مورد از منازل و خودروهای مردم و ۳۹۸ خودروی عمومی مورد آسیب قرار گرفت.

سعیدی، با اشاره به تمرکز دشمن بر جذب جوانان و نوجوانان افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان از جمله گروه‌های هدف این اغتشاشات بودند و بیشترین رده سنی اغتشاشگران بین ۱۸ تا ۳۰ سال بود، اما در نهایت نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی توانستند با هوشیاری کامل این ناآرامی‌ها را کنترل کنند.