آغاز طرح «نشان ارادت» ستاد بازسازی عتبات عالیات در مدارس آران و بیدگل

مرتضی مردان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «نشان ارادت دانش آموزی» با همکاری اداره آموزش و پرورش به صورت نمادین در پنج مدرسه از مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم همزمان با شعبان المعظم و ایام موالید سرداران کربلا آغاز شد.

وی ابراز کرد: طرح «نشان ارادت» در راستای توزیع ‌پاکت‌های نامه نشان ارادت و اهدای مبالغ دلخواه با سه موضوع نقاشی برای مقاطع ابتدایی، دلنوشته دانش آموزی با عنوان «آقای مهربانم برای تو می‌نویسم» برای مقاطع متوسطه اول و پاسخ به سوال به همراه دل نوشته برای مقاطع متوسطه دوم با حضور گروه تشریفات پرچم و اعضای این ستاد در پنج آموزشگاه دخترانه کوثر، امام زمان(عج)، شهید مدرس، ابریشمچی و پسرانه خسروی آران و بیدگل اجرا شد.

مسئول ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات در شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: اجرای این طرح با توزیع حدود ۸۰۰ پاکت نامه نشان ارادت بین دانش آموزان در پنج مدرسه‌ی نامبرده عملیاتی شد.

وی با اشاره به اجرای طرح نشان ارادت دانش آموزی در سال گذشته در شهرستان آران و بیدگل و انتخاب هفت نفر از این شهرستان با جوایز اعطای کمک هزینه سفرزیارتی کربلا(چهار نفر) و کمک هزینه سفر زیارتی مشهد الرضا(سه نفر) گفت: اجرای این طرح در مدارس شهرستان آران و بیدگل تا دهم اسفند امسال مهلت دارد که پس از این تاریخ پاکات توسط مدیریت آموزش و پرورش جمع آوری تا از بین همه آنها به بهترین دل نوشته و نقاشی رسیده و سپس به منظور قرعه کشی افراد به ستاد عتبات عالیات استان اصفهان تحویل داده شود.

مردان افزود: جوایز امسال در طرح نشان ارادت دانش آموزی نیز شامل ۱۴ کمک هزینه سفر به کربلای معلا و ۱۴ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس است که در آئین خاصی در مدارس تحویل این عزیزان خواهد شد.

وی همچنین از حضور امام جمعه و همکاری دفترشان و مدیریت آموزش و پرورش در مراسم نمادین اجرای طرح نشان ارادت در مدارس قدردانی کرد.

گفتنی است ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات از سال ۹۰ به صورت رسمی در شهرستان آران و بیدگل آغاز به کار کرده و به‌صورت هیئت امنایی اداره شده و برای ساخت حرمها و توسعه صحن ائمه بزرگوار مدفون‌ در شهرهای زیارتی کشور عراق به صورت کامل از هدایا و نذورات مردمی استفاده شده و هیچ گونه بودجه دولتی ندارد و افراد حاضر در این ستاد نیز همه به صورت تبرعی و افتخاری فعالیت می‌کنند که هم اکنون با ۵۵ نفر عضو خواهر و برادر برای اجرای برنامه‌ها و تدابیر ستاد کشوری در ستاد این شهرستان فعالیت دارند.