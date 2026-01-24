به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جلسه همافزایی فرماندهان نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به مناسبت ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار در ستاد هوانیروز ارتش برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ما امروز تنها یک نیروی نظامی نیستند، بلکه حامل اندیشههای الهی هستند و با همافزایی روزافزون پای این ارزشها میایستند، چرا که رسالت ما، ادامه مسیر انبیا و رسالتی بسیار سنگین است.
وی با بیان اینکه بحمدالله امروز همافزایی مطلوبی میان نیروهای مسلح، بهویژه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تمامی حوزهها برقرار است افزود: برگزاری جلسات مشترک و همکاری در بخشهایی مانند جهاد خودکفایی، زمینه بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای متقابل را فراهم کرده و این روند بهخوبی در حال پیشرفت است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: این وحدت و انسجام، با ناکام گذاشتن تلاشهای دشمنان، بهویژه در حوادث و فتنههای اخیر، بار دیگر نشان داد که حضور هماهنگ نیروهای مسلح در کنار ملت، موجب خنثیسازی توطئههای دشمنان و تحقق اهداف جبهه حق شده است.
سردار کرمی تصریح کرد: همافزایی و بهرهگیری از نگاه توحیدی باعث شد که دشمن نتواند به اهداف خود برسد و از آن طرف هم خداوند مکر خودشان را به انها بازگرداند. اینها عنایات الهی است و این عنایات زمانی شامل حال ما میشود که با هم و در کنار هم باشیم و وحدت، انسجام و برادری در میدان عمل تجلی یابد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران بیان داشت: امروز الحمدالله به فضل الهی این انسجام و برادری باعث شد که نقشههای دشمن نقش بر آب شود. چنانکه ترامپ در جریانات اخیر رمز عملیات خود را به عنوان کشتهسازی اعلام کرد و گفت اگر تعداد کشتهها زیاد باشد پاسخی سخت به ایران میدهیم. طراحی عملیات گروههای معاند و مختلف نشان داد که آنها با خشنترین روشها به میدان آمدند. برای چه این کار را کردند؟ چون میخواستند روحیه نیروهای مسلح را بشکنند. اما وحدت نیروهای مسلح و هماهنگی با مردم با توکل بر خدا باعث شد تا همه با روحیه کامل به میدان بیایند و دشمنان به اهداف شوم خود دست نیابند.
وی با بیان اینکه همافزایی موجود میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرمایهای ارزشمند است که باید با جدیت تداوم و تقویت شود خاطرنشان کرد: با پیگیری مستمر فرماندهان قرارگاهها، برنامهریزی مشترک و همچنین استفاده متقابل از توانمندیهای ارتش و سپاه میتوان به افزایش کارآمدی، پیشبرد بهتر مأموریتها و خنثیسازی توطئههای دشمن دست یافت و بیتردید، با ایستادگی و تلاش در مسیر الهی، وعده قطعی پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.
گفتنی است در پایان این دیدار تفاهمنامه همکاری بین طرفین امضاء و لوح یاد بود نیز تبادل شد.
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