به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در جلسه همافزایی فرماندهان نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به مناسبت ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار در ستاد هوانیروز ارتش برگزار شد، گفت: برگزاری جلسات همافزایی، نقش مؤثری در ارتقای سطح همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح دارد و بهویژه در اجرای مأموریتهای مشترک و راهبردی، از جمله حراست و دفاع از مرزهای کشور، موجب افزایش انسجام و کارآمدی میشود.
وی افزود: برگزاری جلسات همافزایی میان نیروهای مسلح موجب تقویت بازدارندگی، جلوگیری از غافلگیری و افزایش سرعت و دقت در تصمیمگیریها میشود تا بهترین پشتیبانی ممکن فراهم شود. هرچه این جلسات بیشتر برگزار شود، انسجام، روحیه معنوی و اعتقادی نیروها نیز تقویت خواهد شد.
امیر سرتیپ جهانشاهی تصریح کرد: چنانچه این همافزایی به حوزههای محتوای آموزشی، آییننامهها، عملیاتها و مأموریتهای اطلاعاتی نیز تسری یابد، بیتردید در شرایط لازم امکان پشتیبانی متقابل و اقدام هماهنگ میان نیروها بهمراتب مؤثرتر خواهد شد. رویکرد انس و اخوت، همافزایی، تعامل و وحدت و یکپارچگی میان نیروهای مسلح همواره از مطالبات مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز به شمار میرود؛ چرا که همانگونه که در جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات اخیر مشاهده شد، هرچه انسجام و وحدت نیروهای مسلح افزایش یابد، دشمن در دستیابی به اهداف شوم خود ناکامتر خواهد ماند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) همواره تأکید دارند که نیروهای مسلح باید همچون یک پیکر واحده آنچنان عمل کنند که دشمن از مواجهه با آنها احساس درماندگی کند، اظهار کرد: معظمُله همواره بر اهمیت و نقش مؤثر و کلیدی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأمین امنیت، حفظ مرزها و ارتقای آمادگی دفاعی کشور تأکید میکنند. ایشان وحدت و هماهنگی این نیروها را عاملی مؤثر در ناکامی دشمنان میدانند و بر ضرورت استمرار اقدامات هماهنگ و تقویت توان عملیاتی و آموزشی آنها نیز تأکید دارند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: با تأکید بر عزم راسخ و ارادهای استوار، اعلام میکنیم که تا پای جان در دفاع از وطن ایستادهایم. نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و بسیج مردمی، همپیمان و یکصدا از ایران اسلامی، دین مبین اسلام، آرمانهای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و مردم شریف این سرزمین دفاع خواهند کرد و در این راه از هیچ فداکاری دریغ نخواهند داشت.
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