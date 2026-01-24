اخاذی ماموران قلابی؛ متهمان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با خبر دریافتی از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، مبنی بر غصب عنوان توسط سه فرد به عنوان مامور انتظامی با خودرویی که در اختیار داشتند و اخاذی از شهروندان در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۰ شهدا ، پیگیری موضوع و دستگیری متهمان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با به کارگیری شیوه‌های نوین پلیسی، هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند با هماهنگی مقام قضایی این متهمان در حالی که قصد ورود به مخفیگاه خود را داشتند غافلگیر و در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهمان حکم ماموریت و کارت شناسایی قلابی با هویت جعلی کشف شد و آنها در کلانتری به جرم خود مبنی بر اخاذی از شهروندان به بهانه‌های مختلف که شامل ۱۰ فقره اخاذی بوده اعتراف کردند و شناسایی شکات آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ بهرامی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مراجعه ماموران از هر ارگان دولتی، حتما کارت شناسایی و حکم ماموریت وی را مشاهده و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.