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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

اخاذی ماموران قلابی؛ متهمان بازداشت شدند

اخاذی ماموران قلابی؛ متهمان بازداشت شدند

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری اعضای باند مامور قلابی که از شهروندان اخاذی می‌کردند؛ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با خبر دریافتی از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، مبنی بر غصب عنوان توسط سه فرد به عنوان مامور انتظامی با خودرویی که در اختیار داشتند و اخاذی از شهروندان در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۰ شهدا ، پیگیری موضوع و دستگیری متهمان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با به کارگیری شیوه‌های نوین پلیسی، هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند با هماهنگی مقام قضایی این متهمان در حالی که قصد ورود به مخفیگاه خود را داشتند غافلگیر و در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهمان حکم ماموریت و کارت شناسایی قلابی با هویت جعلی کشف شد و آنها در کلانتری به جرم خود مبنی بر اخاذی از شهروندان به بهانه‌های مختلف که شامل ۱۰ فقره اخاذی بوده اعتراف کردند و شناسایی شکات آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ بهرامی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مراجعه ماموران از هر ارگان دولتی، حتما کارت شناسایی و حکم ماموریت وی را مشاهده و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6730123
محدثه رمضانعلی

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