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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

دستگیری مخل نظم عمومی به جرم حمل سلاح گرم در خیابان جمهوری تهران

دستگیری مخل نظم عمومی به جرم حمل سلاح گرم در خیابان جمهوری تهران

سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش محله جمهوری تهران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش محله جمهوری تهران، خبر داد و اعلام داشت: این متهم به جرم حمل سلاح گرم و تهدید شهروندان دستگیر شد.

چندی پیش ماموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص رفتارهای هنجارشکنانه یکی از اراذل و اوباش شهرک مترو دریافت کرده و برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.بنابراین گزارش، متهم مذکور ضمن حمل سلاح گرم و سرد با ایجاد درگیری و نزاع اهالی این محله را تهدید کرده و باعث سلب آسایش شهروندان شده بود که با تماس های شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ، ماموران برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

در بررسی های انجام شده مخفیگاه این متهم در همان محله شناسایی شد و طی هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران به محل اعزام و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.گفتنی است، در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح گرم و ۲ قبضه سلاح سرد کشف شد که ضمیمه پرونده وی شد.

کد مطلب 6730088
محدثه رمضانعلی

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