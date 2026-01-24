دستگیری مخل نظم عمومی به جرم حمل سلاح گرم در خیابان جمهوری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش محله جمهوری تهران، خبر داد و اعلام داشت: این متهم به جرم حمل سلاح گرم و تهدید شهروندان دستگیر شد.

چندی پیش ماموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص رفتارهای هنجارشکنانه یکی از اراذل و اوباش شهرک مترو دریافت کرده و برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.بنابراین گزارش، متهم مذکور ضمن حمل سلاح گرم و سرد با ایجاد درگیری و نزاع اهالی این محله را تهدید کرده و باعث سلب آسایش شهروندان شده بود که با تماس های شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ، ماموران برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

در بررسی های انجام شده مخفیگاه این متهم در همان محله شناسایی شد و طی هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران به محل اعزام و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.گفتنی است، در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح گرم و ۲ قبضه سلاح سرد کشف شد که ضمیمه پرونده وی شد.