به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی، از شناسایی و انهدام یکی از باندهای بزرگ جعل، کلاهبرداری و زمینخواری در این استان خبر داد و اظهار کرد: در پی اقدامات هماهنگ قضایی و امنیتی و با همکاری حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان کرمانشاه، یک باند سازمانیافته فعال در حوزه جعل اسناد، کلاهبرداری و زمینخواری شناسایی و بهطور کامل منهدم شد.
وی افزود: این باند متشکل از ۳۸ متهم بوده که عناوین اتهامی آنان جعل، کلاهبرداری و زمینخواری است و در جریان تحقیقات، تعدادی سردفتر، وکیل دادگستری، کارمند ثبت اسناد و کارمند ثبت احوال نیز شناسایی و بازداشت شدهاند.
دادستان کرمانشاه با اشاره به ابعاد این پرونده تصریح کرد: اعضای این باند با جعل اسناد رسمی، اقدام به تصرف و انتقال ۲۵ قطعه زمین کرده بودند که بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش اموال توقیفشده در این پرونده بیش از هزار میلیارد تومان است.
کریمی ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد تعداد قابل توجهی از اسناد مکشوفه فاقد اصالت و مدارک معتبر قانونی بوده و همین موضوع نقش مهمی در کشف شبکه جعل و کلاهبرداری ایفا کرده است.
وی تعداد شکات این پرونده را حدود ۲۰ نفر اعلام کرد و گفت: با تکمیل تحقیقات و بر اساس مستندات موجود، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به حجم بالای پرونده اظهار کرد: این پرونده پیچیده و حجیم شامل حدود ۴۸ جلد و نزدیک به ۹ هزار صفحه مستندات است و کیفرخواست صادره برای متهمان نیز در ۱۰۹ صفحه تنظیم شده است.
کریمی با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: استمرار مبارزه با جرایم اقتصادی، صیانت از حقوق شهروندان، تحقق عدالت، رسیدگی سریع و قاطع به پروندهها و تأمین امنیت عمومی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان کرمانشاه است.
وی افزود: تمامی متهمان این پرونده هماکنون با قرار تأمین کیفری در بازداشت بهسر میبرند و روند رسیدگی قضایی با جدیت ادامه دارد.
دادستان کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان اعلام کرد: این باند با شگردهای پیچیده و سوءاستفاده از خلأهای موجود، اقدام به جعل اسناد رسمی و انتقال بیش از ۲۰ قطعه از املاک شهروندان و همچنین املاک دولتی کرده بود.
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