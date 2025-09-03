کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی در سرخرود صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی با اشاره به پیگیری ویژه دادستان سرخرود و تلاش قاضی پرونده گفت: کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت مانیا آذران آتی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این پرونده ۱۱ جلدی با ۱۰۲ شاکی از جمله پرونده‌های مهم حوزه قضائی سرخرود بوده و رسیدگی به آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این پرونده برای ۱۲ نفر از متهمانی که با تشکیل شبکه کلاهبرداری، از طریق شناسایی ۷ قطعه از املاک بخش سرخرود به مساحت بیش از ۱۰ هکتار اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کردند، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

پوریانی تاکید کرد: متهمان با شناسایی املاکی که مالکین آن بومی منطقه نبوده و مدت زیادی به املاک خود مراجعه نکرده بودند، با جعل مبایعه‌نامه نسبت به فروش این املاک اقدام می‌کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، انجام استعلامات لازم و اخذ نظریه کارشناسی، با تکمیل تحقیقات، صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده جهت طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.