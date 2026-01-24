دشمنی استکبار با ایران ریشه در نفی حاکمیت بیگانگان بر اراده ملت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در گردهمایی هزار نفر از مجروحان و آسیب‌دیدگان اغتشاشات اخیر که همزمان با سالروز میلاد حضرت ابوالفضل‌العباس و روز جانباز به میزبانی آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد، با بیان اینکه جانبازان، تجسم روح مقاومت و ایستادگی ملت ایران، اظهار کرد: امروز این افتخار نصیب شما شده است؛ شما که در برابر پلیدترین و خبیث‌ترین انسان‌ها، مزدورانی آموزش‌دیده و تحریک‌شده به دست کثیف‌ترین رژیم‌های عالم، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادید، مجروح شدید و جانباز شدید تا از حرم دفاع کنید.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه شورای حقوق بشر اعتبار خود را در با سکوت در برابر جنایات اسرائیل در غزه از دست داده است، قطعنامه این شورا علیه ایران را اقدامی ریاکارانه و سیاسی دانست.

وی با تاکید بر جایگاه والای جانبازان و مدافعان امنیت کشور، اظهار کرد: شما ادامه‌دهندگان راه نورانی حضرت قمر بنی‌هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع) هستید؛ آن بزرگ‌مردی که نخست جانباز شد و سپس برای دفاع از امام، حرم امام و حریم ولایت به مقام عظیم شهادت نائل آمد.

مروی با بیان اینکه جانبازان، تجسم روح مقاومت و ایستادگی ملت ایران، افزود: امروز این افتخار نصیب شما شده است؛ شما که در برابر پلیدترین و خبیث‌ترین انسان‌ها، مزدورانی آموزش‌دیده و تحریک‌شده به دست کثیف‌ترین رژیم‌های عالم، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادید، مجروح شدید و جانباز شدید تا از حرم دفاع کنید. تمام ایران حرم است و شما از نقطه کانونی و مرکزی این حرم دفاع کردید.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به قطع‌نامه ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد و اظهار کرد: رژیم صهیونیستی در غزه دست به جنایت بزرگی زد، بیش از هفتاد هزار نفر را به شهادت رساند و بیست هزار کودک را قتل‌عام کرد، اما شورای حقوق بشر سکوت کرد، این هفتاد هزار انسان، بشر نبودند؟ آیا آن بیست هزار کودک، انسان محسوب نمی‌شدند؟

وی افزود: کدام کشور، دولت یا ملتی اجازه می‌دهد یه عده مسلح، اغتشاشگر، بی‌رحم و آدم‌کش به جان و مال مردم و حاکمیت حمله کنند و حکومت فقط تماشا کند؟ در روزهای اخیر در آمریکا، پلیس مهاجرت یک زن جوان دارای سه فرزند را در داخل خودرو با شلیک گلوله به قتل رساند؛ بعد رئیس‌جمهور وقیح آمریکا اعلام کرد «پلیس وظیفه‌اش را انجام داده است.»؛ در حالی که آن زن نه سلاح داشت، نه مکانی را آتش زده بود، نه شعاری داده بود و نه تهدیدی ایجاد کرده بود؛ بعد توقع دارند در ایران اغتشاشگران بسوزانند، بکشند و قتل‌عام کنند و هیچ کس متعرض آن‌ها نشود.

مروی افزود: جلسه حقوق بشر برگزار می‌کنند و ایران را محکوم می‌کنند، شما آبرویی ندارید که بخواهید محکوم کنید یا نکنید.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: در اجلاس داووس از ایران دعوت نمی‌کنند، به درک که دعوت نمی‌کنید. اما رئیس رژیم صهیونیستی را با این همه جنایت، با کشتن هفتاد هزار انسان، آواره کردن دو میلیون نفر و تبدیل یک شهر به زمین سوخته، برای سخنرانی دعوت می‌کنند. نفرین بر شما، شما مدعی حقوق بشر و آزادی هستید؟ شما طرفدار قانون و انسانیت‌اید؟ ما از این اجلاس‌ها و از این محکومیت‌های ریاکارانه کم ندیده‌ایم.

وی با تأکید بر اتحاد و مقاومت ملت ایران، تصریح کرد: هدف نهایی دشمن آن است که با ایجاد اغتشاش، زمینه را برای حضور و دخالت نظامی مستقیم خود فراهم کند؛ اما هرگاه مقاومت، ایستادگی، وحدت ملت و تبعیت از رهبری و ولی‌فقیه را ببیند، عقب‌نشینی می‌کند. برای گرفتن جسارت و گستاخی دشمن، باید ایمان قوی، توکل به خدا، باور به نصرت الهی، اتحاد ملی، همدلی عمومی، اطاعت از رهبری معظم انقلاب و پشتیبانی از نیروهای مسلح را تقویت کنیم؛ این‌ها دشمن را ناامید و ناتوان می‌کند.

مروی تأکید کرد: سلاح ما، توکل به خداست؛ اعتماد به قدرت لایزال الهی، نصرت خداوند متعال، عنایت حضرت ولی‌عصر(عج) و عنایت حضرت رضا(ع). ایران، کشور امام رضاست؛ ما قدرتی بزرگ داریم، چون خدا را داریم، امام زمان را داریم.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: دشمنی استکبار با ایران ریشه در نفی حاکمیت بیگانگان بر اراده ملت ما دارد. آنچه استکبار جهانی از ایران مطالبه می‌کند، پذیرش مطلق اوامر و تبعیت بی‌چون‌وچرا از اراده آنهاست؛ سخن یزید با امام حسین‌(ع) نیز چیزی جز این نبود؛ پذیرش حاکمیت باطل او بر جامعه‌ی اسلامی. آیا امام حسین‌(ع) این سلطه را پذیرفت؟ آیا در برابر او تسلیم شد؟ هرگز.

وی گفت: امروز، رهروان راه اباعبدالله‌الحسین‌(ع) همان مسیر نورانی، سعادت‌بخش و حیات‌آفرین حسینی را ادامه می‌دهند؛ مسیری که بر استقلال، عزت و بندگی خدا استوار است، نه بر اطاعت از دشمنان او. در این راه، بارها و بارها نصرت الهی را با چشم خود دیده‌ایم؛ چرا که از دشمنان خدا تبعیت نکردیم و خداوند نیز، چنان‌که وعده داده است، یاری خود را بر این ایستادگی صادقانه ملت و کشور ما عنایت کرده است.