دریافت 13 MB کد مطلب 6730216 https://mehrnews.com/x3bd6n ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ کد مطلب 6730216 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ زخم زمستان؛ خانواده شهدای مدافع وطن در سوگ فرزندان ایران تصاویری دیدهنشده از مراسم تدفین شهدای اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط زخم زمستان؛ حمله به قلب امدادرسانی مردم ایذه زخم زمستان؛ شاید بابام برگشت... شکست پروژه کشته سازی اینترنشنال با "سپهر بابا" زخم زمستان زخم زمستان؛ جنایت تروریستها به روایت خانواده جانباختگان در معراج شهدا مسجد حاج مجتهد؛ خاطرات کودکانهای که برای همیشه سوخت روایت آتشنشانانی که زیر بارانی از سنگ ناجی مردم شدند زخم زمستان؛ روایتی از حوادث تروریستی ۱۸دی در محله مشیریه تهران زخم زمستان؛ روایتی بیپرده از حمله تروریستی اغتشاشگران در تهرانپارس برچسبها ایران شهدای مدافع امنیت اغتشاشات ایران اغتشاش آشوبگران شهید
نظر شما