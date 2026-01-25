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کد مطلب 6730216
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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱

زخم زمستان؛ خانواده شهدای مدافع وطن در سوگ فرزندان ایران

زخم زمستان؛ خانواده شهدای مدافع وطن در سوگ فرزندان ایران

تصاویری دیده‌نشده از مراسم تدفین شهدای اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ را در این فیلم مشاهده نمایید.

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