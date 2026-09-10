دریافت 6 MB کد مطلب 6943095 https://mehrnews.com/x3d2LQ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰ کد مطلب 6943095 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰ اژهای: اجتماعات مردمی در ۶ ماه گذشته تیری بر قلب دشمن بود اژهای رئیس قوه قضاییه گفت: عظمت حضور مردم در خیابانها چیزی جز عنایت پروردگار نیست. کپی شد مطالب مرتبط اژهای: از جهاد خیابانی مردم صیانت میکنیم؛ فساد را از ریشه میخشکانیم لزوم توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی و کاهش اطاله دادرسی در لرستان دستور اژهای برای حسابرسی ویژه شرکتهای دولتی و بررسی پاداش مدیران عدالت هوشمند در دستور کار دستگاه قضایی کشور برچسبها قوه قضاییه دستگاه قضایی غلامحسین محسنی اژهای
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