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کد مطلب 6943095
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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

اژه‌ای: اجتماعات مردمی در ۶ ماه‌ گذشته تیری بر قلب دشمن بود

اژه‌ای: اجتماعات مردمی در ۶ ماه‌ گذشته تیری بر قلب دشمن بود

اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت: عظمت حضور مردم در خیابان‌ها چیزی جز عنایت پروردگار نیست.

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