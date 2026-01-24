به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در مراسم تجلیل از جانبازان فرماندهی انتظامی استان مازندران که به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) برگزار شد، با تبریک این ایام، جانبازی را بالاترین افتخار دانست و اظهار کرد: روز جانباز یادآور ایثار مردانی است که با ایمان و اخلاص در مسیر دفاع از انقلاب و امنیت جامعه گام برداشتند.

وی با قدردانی از تلاش‌های فرماندهی و کارکنان انتظامی استان مازندران، سلام مقام معظم رهبری را به فرمانده انتظامی استان ابلاغ کرد و افزود: نشانه‌های صداقت و اخلاص امروز در جسم جانبازان نمایان است و خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان، بی‌نیاز از هرگونه اثبات، مظهر وفاداری به انقلاب هستند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به ناآرامی‌های اخیر تصریح کرد: این فتنه از جهاتی سخت‌تر و پیچیده‌تر از جنگ‌های نظامی بود و نیروهای پلیس با بدن‌های خالی و اختیارات محدود، اما با روحیه‌ای الهی و انسانی، در میدان ایستادند و با کمترین میزان خشونت، آن را مدیریت کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با مقایسه رفتار پلیس ایران با برخورد نیروهای امنیتی در برخی کشورهای غربی گفت: در بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر، کوچک‌ترین اعتراض با برخوردهای خشن پاسخ داده می‌شود، اما پلیس جمهوری اسلامی ایران حتی در برابر آشوبگران مسلح نیز صبورانه و اخلاق‌مدارانه عمل کرد.

وی ادامه داد: حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و هتک حرمت مقدسات در هیچ کشوری تحمل نمی‌شود، اما پلیس ایران با جهاد تبیین، نصیحت و رفتار انسانی حتی در بازداشتگاه‌ها، چهره‌ای متفاوت از اقتدار را به نمایش گذاشت.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر اینکه نبرد امروز، نبرد اعتقادی است، خاطرنشان کرد: دشمنان با حمایت سرویس‌های جاسوسی به دنبال تضعیف ایمان و انگیزه نیروهای انقلابی هستند، اما هرچه چهره واقعی آنان آشکارتر می‌شود، حقانیت مسیر انقلاب روشن‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از آن، افزود: دشمنی که دستش به خون هزاران انسان بی‌گناه آلوده است، نمی‌تواند مدعی آزادی و حقوق بشر باشد و همین واقعیت‌ها ایمان ما را استوارتر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان با بیان اینکه امام زمان (عج) فرمانده حقیقی این جبهه است، تأکید کرد: اگر عنایت الهی و توجه حضرت ولی‌عصر (عج) نبود، عبور از این فتنه‌ها ممکن نمی‌شد و باید با تقویت نقاط قوت و هوشیاری بیشتر، برای مقابله با فتنه‌های احتمالی آینده آماده باشیم.