به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزایی‌پور بعدازظهر بکشنبه در نشست شورای اداری محلات با گرامیداشت یاد شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی، وقایع اخیر را بخشی از «جنگ ترکیبی» دشمن خواند و افزود: آنچه در دی ماه رخ داد، نه یک اعتراض مردمی، بلکه یک اقدام کاملاً ضد امنیتی، برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته با هدایت گروهک‌های تروریستی وابسته به سرویس‌های امنیتی بیگانه به ویژه موساد بود.

وی با بیان اینکه دشمن برای انتقام از ایستادگی ملت ایران تمام توان خود را به کار گرفت، اظهار کرد: هدف نهایی، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و به خصوص اسلام ناب بود، بنا بر این هدف این آشوب‌ها با خشونتی بی‌سابقه در طول چهل و هفت سال انقلاب اسلامی همراه شده بود.

فرماندار شهرستان محلات گفت: با وجود تصویر لطیف و شهرت محلات به عنوان «پایتخت گل»، متأسفانه شاهد اوج خشونت و تخریب در این شهر بودیم و تخریب‌گران با هدایت هسته‌های عملیاتی دشمن، حدود ۴۰ نقطه از اموال دولتی، خصوصی و به ویژه اماکن مذهبی از جمله مسجد جامع و مسجد مهدیه آسیب رساندند و حتی به مقدسات اهانت کردند.

حماسه ۲۲ دی؛ نشانه ناگسستنی پیوند مردم با نظام

وی ادامه داد: در روز ۲۲ دی ماه، مردم غیور این شهرستان با حضور حماسی خود در دفاع از امنیت، قرآن و مساجد به میدان آمدند و بار دیگر نشان دادند که پیوند آنان با نظام و رهبری ناگسستنی است و این حضور یکپارچه بود که توطئه دشمن را خنثی و آشوبگران را وادار به عقب‌نشینی کرد.

فرماندار شهرستان محلات گفت: میزان خسارات وارد شده به شهرستان محلات در طول نا آرامی‌های اخیر، با مجموع خسارات ۱۱ شهرستان دیگر استان مرکزی برابری می‌کند.



خزایی پور تصریح کرد: حضور پرشور مردم، مطمئن‌ترین پاسخ به دشمن و محکم‌ترین پشتیبان برای نظام است.

فرماندار شهرستان محلات با اشاره به موضوع معیشت مردم و عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، اقدامی جسورانه و لازم در راستای برقراری عدالت، مبارزه با فساد و خنثی‌سازی توطئه قحطی دشمن بود و لازم است تا مدیران اقتصادی با تمام قوا نسبت به رفع کمبودهای موضعی کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و مرغ تا پایان سال تلاش کنند.

خزایی‌پور با اشاره به برخی برخوردهای غیرمنعطف اداری گفت: بخشی از نارضایتی‌ها، ریشه در رفتار و عملکرد مسئولان دارد که متأسفانه در برخی موارد، انجام یک کار ساده اداری ماه‌ها به طول می‌انجامد و این مردم را خسته و ناراضی می‌کند، قانون باید پشتیبان خدمت به مردم باشد و مدیران باید با انعطاف در چارچوب قانون، در رفع مشکلات مردم بکوشند.

وی ادامه داد: ایام دهه فجر فرصتی مغتنم برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه برای نسل جوان است و لازم است دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در زمینه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش از پیش تلاش کنند.