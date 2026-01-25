به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی عصر امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت مقام پاسدار و جانباز، اظهار داشت: امروز مفتخریم که در ایام مبارک ماه شعبان و در سالروز میلاد پرچم‌داران جهاد، شهادت، وفاداری و آزادگی، حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) و حضرت امام سجاد (ع)، در جمع پاسداران عزیز انقلاب اسلامی حضور داریم.

عنوان روز پاسدار برگرفته از ایمان، شجاعت و روحیه ایثار امام حسین (ع) است

وی با بیان اینکه نام‌گذاری سالروز میلاد حضرت امام حسین (ع) به‌عنوان روز پاسدار برگرفته از ایمان، شجاعت و روحیه ایثار آن حضرت است، افزود: این روز بزرگ را به همه پاسداران عزیز، فرماندهان پیشین و کنونی، پیش‌کسوتان ایثار و جهاد، سرداران سرافراز سپاه، به‌ویژه سردار باقری، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روحانیت معزز شاغل در سپاه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به جایگاه مردمی سپاه پاسداران، بیان داشت: محبت پاسداران در دل مردم ریشه‌دار است و اگر اطلاع‌رسانی عمومی برای این دیدار انجام می‌شد، جمعیت گسترده‌ای برای حضور ابراز علاقه می‌کردند که حتی ظرفیت مکان پاسخگو نبود؛ این نشان‌دهنده جایگاه رفیع سپاه در میان مردم است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر ضرورت هم‌صدایی در مسیر پیشرفت استان، تصریح کرد: امروز در لرستان یک‌صدا، یک همدلی و یک هماهنگی حاکم است و اگر نکاتی هم وجود داشته باشد، در فضای گفت‌وگوی کارشناسی و جلسات تخصصی مطرح می‌شود؛ چراکه رمز رسیدن به قله‌های رفیع، وحدت، انسجام و هماهنگی است.

جمهوری اسلامی ایران بااقتدار مسیر خود را ادامه خواهد داد

وی با اشاره به آموزه‌های امام سجاد (ع)، بیان کرد: حضرت امام زین‌العابدین (ع) می‌فرمایند خداوند بهشت را برای اطاعت‌کنندگان، حتی اگر بنده‌ای گمنام باشند، آفریده و جهنم را برای نافرمانان، حتی اگر از وابستگان ظاهری باشند؛ معیار حق، تبعیت از مسیر پیامبر و اولیای الهی است. امام سجاد (ع) امام جهاد روشنگری است و پیام آزادگی و مقاومت را به بشریت منتقل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، افزود: امروز آنچه در محور مقاومت و حرکت‌های آزادی‌خواهانه جهان مشاهده می‌کنیم، ادامه همان پیام روشنگرانه‌ای است که حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) پس از واقعه عاشورا به تاریخ رساندند و امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرچم‌دار این مسیر نورانی است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به دشمنان انقلاب اسلامی، گفت: چهره‌های تبهکار و دشمنان بشریت برای ملت ایران شناخته‌شده‌اند؛ برخی به سزای اعمال خود رسیده‌اند و برخی دیگر نیز به آن دچار خواهند شد، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال و با جان‌فشانی پاسداران، نیروهای مسلح و بسیجیان عزیز، بااقتدار مسیر خود را ادامه خواهد داد.

وی تأکید کرد: اتحاد مقدس، انسجام، برادری و تبعیت از ولایت‌فقیه و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای، رمز ماندگاری و عزت انقلاب اسلامی است. یاری امام حسین (ع)، حمایت از مسلم بن عقیل، یاری حضرت موسی (ع)، حمایت از هارون و امروز حمایت از نایب امام عصر (عج)، معیار حق‌مداری و وفاداری است و این سابقه درخشان در وجود پاسداران عزیز که نماد ایمان و شجاعت هستند، به‌خوبی متجلی است.