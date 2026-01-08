به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری ظهر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان ساوه که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به تصمیم کلان کشور در خصوص حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی اظهار کرد: این اقدام تصمیمی ضروری و مبارک است که اگرچه بخش کشاورزی بیشترین تأثیرپذیری را از آن دارد، اما در نهایت به استمرار پایدار تولید، حذف رانت‌ها در زنجیره تأمین نهاده‌ها و توزیع عادلانه‌تر منابع ارزی کشور منجر خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: ممکن است در دوره گذار اولیه، نوسانات و حواشی مقطعی در بازار مشاهده شود، اما با توجه به ظرفیت بالای تولید در استان مرکزی، هیچ نگرانی جدی برای تأمین نیازهای اساسی مردم وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت تولید مرغ تصریح کرد: سیاست تولید حداکثری در استان مرکزی دنبال می‌شود و جوجه‌ریزی ماهانه بیش از سه میلیون قطعه است که فراتر از نیاز داخلی استان بوده و مازاد آن به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: جوجه‌ریزی در ماه‌های گذشته و همچنین دی‌ماه در وضعیت مطلوبی قرار داشته و هیچ کمبودی برای تأمین مرغ در ماه‌های آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

صفری با بیان اینکه قیمت مرغ زنده در حال حاضر حدود ۱۳۵ هزار تومان است، گفت: با توافق میان تولیدکنندگان و کشتارگاه‌ها، تلاش می‌شود قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر تثبیت شود.

وی افزود: با اصلاح قیمت نهاده‌ها، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت برخی محصولات، مطابق پیش‌بینی وزیر جهاد کشاورزی، طبیعی است که این افزایش از طریق مکانیسم کالابرگ الکترونیکی دولت برای مصرف‌کنندگان جبران خواهد شد.

وی درباره وضعیت تخم‌مرغ بیان کرد: استان مرکزی یکی از قطب‌های تولید تخم‌مرغ کشور است و با وجود مازاد تولید، هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد و بازار در شرایط پایدار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی درباره گوشت قرمز و شیر نیز گفت: در تولید گوشت قرمز فراوانی داریم و مشکلی در تأمین وجود نخواهد داشت، در حوزه شیر نیز مازاد تولید وجود دارد، اما به دلیل وابستگی این محصولات به نهاده‌های ارز ترجیحی سابق، اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است که دولت با حمایت‌های مستقیم از مصرف‌کنندگان، آثار آن را خنثی خواهد کرد.

صفری در خصوص وضعیت روغن نباتی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی دوره گذار، به دلیل کاهش موقت عرضه، برخی قفسه‌ها خالی شد، اما تدابیر لازم اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: ۲۵۸ تن روغن از محل ذخایر شرکت غله توزیع می‌شود و شرکت‌های بزرگ تصفیه روغن استان مرکزی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز عرضه گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند و به‌زودی بازار روغن به تعادل کامل خواهد رسید و هیچ کمبودی احساس نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت برنج خارجی گفت: توزیع برنج با قیمت جدید در شهرستان‌های استان مرکزی آغاز شده و ادامه دارد، بخش خصوصی نیز از استان‌های مرزی اقدام به واردات کرده و آمادگی کامل برای حمایت از کسبه و تجاری که قصد واردات مستقیم یا مرزی برنج را دارند، وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با تقدیر از بهره‌برداران، مرغداران و دامداران استان تصریح کرد: این تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با تأمین نهاده از بازار آزاد و قیمت‌های بالاتر، اجازه کاهش تولید را ندادند که شایسته قدردانی است، بازارگاه نهاده‌ها فعال است و خریدها به‌خوبی انجام می‌شود و مشکلات موردی نیز به‌سرعت پیگیری و رفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: با همکاری مردم، تشکل‌های کشاورزی و بخش خصوصی، نه‌تنها ثبات بازار حفظ می‌شود، بلکه عدالت در توزیع نهاده‌ها محقق شده و رانت‌های گذشته برای همیشه حذف خواهد شد.