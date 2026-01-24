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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

جمشیدی: برف و کولاک شدید محور اسالم به خلخال را مسدود کرد

جمشیدی: برف و کولاک شدید محور اسالم به خلخال را مسدود کرد

تالش - فرماندار تالش با بیان اینکه بارش برف و کولاک شدید محور اسالم به خلخال محدوده گردنه الماس را به صورت موقت مسدود کرده است، گفت: راهداران در تلاش برای بازگشایی هستند.

رضا جمشیدی سه ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:سرمای شدید، بارش سنگین برف و کولاک و باد شدید در ارتفاعات گردنه الماس - اسالم موجب انسداد بخشی از مسیر ارتباطی این محور کوهستانی شد.

وی افزود: ریزش بهمن در چند نقطه از مسیر، رفت‌ و آمد خودروها را دشوار کرده و تردد را به‌طور موقت متوقف ساخته است.

جمشیدی ادامه داد: عوامل زحمتکش راهداری با تجهیزات کامل در منطقه حاضر هستند و عملیات پاک‌سازی و برف‌روبی مسیر با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: طبق بررسی‌های میدانی، مسیر از محدوده اسب وونی تا متش بازگشایی شده و راهداران در حال تلاش برای آزادسازی مسیر تا گردنه الماس هستند.

جمشیدی با اشاره به شرایط سخت جوی، باد شدید و خطر سقوط بهمن از رانندگان خواست تا از سفرهای غیرضروری در محور اسالم – خلخال خودداری کرده و در صورت ضرورت، همراه با زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی کامل تردد کنند.

وی گفت: راهداران شهرستان تالش از صبح امروز در منطقه مستقر بوده و با وجود کولاک و سرمای شدید، بی‌وقفه مشغول بازگشایی مسیر هستند. تلاش‌ها برای باز نگه داشتن مسیر ارتباطی اسالم به خلخال ادامه دارد.

کد مطلب 6730343

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