جمشیدی: تردد در محور تالش-خلخال تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

رضا جمشیدی سهساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید شرایط نامساعد جوی در گردنه الماس اظهار کرد: به دنبال بارش سنگین برف و کولاک شدید در این محور کوهستانی، ارتفاع برف در برخی نقاط به حدود ۴۰ سانتیمتر رسیده است.
وی افزود: عملیات برف روبی در حال انجام میباشد، با وجود باز بودن فیزیکی مسیر، اما به دلیل شرایط جوی نامناسب، کاهش شدید دید افقی و احتمال بروز حوادث، به منظور حفظ امنیت جانی مسافران، از تردد در محور تالش به خلخال جلوگیری شده است.
فرماندار تالش ادامه داد: مسافرانی که پیش از اعمال محدودیت در مسیر حضور داشتند، با همکاری عوامل راهداری و دستگاههای امدادی در راهدارخانه لرزه اسکان داده شدهاند و خدمات لازم به آنان ارائه میشود.
جمشیدی سهساری با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای ایمنی تصریح کرد: از هموطنان درخواست میشود تا اطلاع ثانوی از انجام سفر به خلخال و تردد در مسیرهای کوهستانی این منطقه خودداری کنند و اخبار و اطلاعیههای رسمی را از مراجع ذیربط دنبال نمایند.
وی در پایان تصریح کرد: بازگشایی محور پس از بهبود شرایط جوی و اطمینان از ایمنی کامل مسیر، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
