بازگشایی گردنه "الماس"/ 30 روستا در محاصره برف هستند

محمدکریم هدایتی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسدود بودن این مسیر طی روز گذشته اظهار داشت: گردنه الماس در جاده خلخال – اسالم با تلاش و فعالیت شبانه روزی راهداران اردبیل و شهرستان خلخال بازگشایی شده است.

وی با اشاره به اعزام ماشین آلات برف روبی و نیروهای راهداری از سایر مناطق استان برای بازگشایی این مسیر اضافه کرد: تند باد توام با کولاک هم اکنون نیز تردد وسائط نقلیه را در این محور مختل کرده است.

گردنه الماس از گردنه های برفگیر و کوهستانی استان اردبیل بوده و شهرستان خلخال در استان اردبیل را به شهر اسالم در استان گیلان متصل می کند.

مدیرکل راه و ترابری استان ارتفاع برف در برخی از نقاط این گردنه را بیش از دو متر عنوان کرد و از گرفتار شدن و توقف صدها خودرو در گردنه "حیران" در محور اردبیل – آستارا طی دو روز گذشته خبر داد.

وی افزود: شدت کولاک در این محور به حدی بود که با وجود بسیج همه امکانات و تلاش بی وقفه عوامل امدادی از جمله راهداری، جمعیت هلال احمر، پلیس راه و... در محل، امکان حرکت خودرو ها وجود نداشت و بازگشایی مسیر بیش از چهار ساعت به طول انجامید.

به گفته وی ریزش بهمن طی چند مرحله در همین محور موجب شکسته شدن درختان حاشیه جاده و تیرهای برق شده و علاوه بر قطع برق مناطقی در این منطقه، مانع عبور و مرور خودروها به مدت دو ساعت شد.

30 روستا در استان اردبیل همچنان گرفتار برف

هدایتی همچنین با اشاره به بازگشایی راه ارتباطی 80 روستای مسدود شده استان گفت: علیرغم تلاش شبانه روزی راهداران، کولاک شدید مانع از بازگشایی راه دسترسی 30 روستا شده است.

وی ارتفاع برف در برخی از راههای روستایی مسدود شده را بیش از یک متر اعلام کرد و یادآور شد: این روستاها شامل 10 روستا در حوزه شهرستان اردبیل، 10 روستا در نیر، هشت روستا در نمین و دو روستا در کوثر و خلخال است.

گفتنی است ادامه کولاک در شهرستان نیر هم دیشب موجب اختلال در تردد وسائط نقلیه در گردنه "صائین" در محور نیر - سراب شد، اما راهداران این منطقه همچنان این مسیر را باز نگه داشته اند.

طی دو روز گذشته نیروهای امدادی هلال احمر و عوامل راهداری نسبت به نجات 30 دستگاه خودرو گرفتار در کولاک و اسکان موقت 20 نفر از مسافران اقدام کرده اند.

آغاز بارشها در سطح استان/ تندباد و کولاک ادامه خواهد داشت



همچنین با وجود هوای صاف و آفتابی که شهروندان از صبح شنبه در سطح این استان شاهد بودند، از ساعتی پیش با ورود سامانه بارش زا، افت محسوس دما و نیز آغاز بارشها در مناطق کوستانی و ارتفاعات را تجربه می کنند.



در همین حال اداره هواشناسی استان اردبیل نیز پیش بینی کرد به علت وزش تندباد، کولاک برف و یخبندان در گردنه ها و جاده های کوهستانی استان همچنان ادامه خواهد داشت.



فرمانده پلیس راه استان اردبیل نیز از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان را دارند خواست حتما وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی مجهز کرده و از تردد غیر ضروری در جاده های این استان خودداری کنند.