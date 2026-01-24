به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزش کردستان اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاق دام، اجرای طرح جامع هویت‌گذاری و پلاک‌کوبی دام زنده یکی از مؤثرترین ابزارها برای پیشگیری از این پدیده در استان است‌.

وی اجرای دقیق آن را ضامن موفقیت در انسداد راه‌های خروج غیرقانونی دام عنوان کرد.

ورمقانی، با اشاره به اهمیت راهبردی شهرستان‌های مرزی در این زمینه، تاکید کرد: پلاک‌کوبی دام‌ها حتی در مناطق عمقی استان نیز نقش بسزایی در جلوگیری از قاچاق ایفا خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان از فرمانداران شهرستان‌های تابعه که به صورت وبیناری در جلسه حضور داشتند، خواست تا با بسیج امکانات، افزایش تیم‌های اجرایی و هماهنگی نزدیک با اتحادیه‌های دامداران، جهاد کشاورزی و دامپزشکی، طرح هویت‌گذاری را در تمامی روستاها با قوت پیش ببرند.

ورمقانی یادآور شد: موفقیت این طرح تنها به پلاک‌کوبی فیزیکی دام‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ثبت اطلاعات دقیق در سامانه جامع مربوطه و آگاه‌سازی دامداران نسبت به لزوم اعلام هرگونه تغییر در جمعیت دامی برای پلاک‌کوبی جدید، از الزامات کلیدی این پروژه است.

بنا بر اعلام استانداری، زمان‌بندی اجرای طرح جامع هویت‌گذاری دام زنده در استان کردستان از پنجم بهمن ماه آغاز و تا بیستم اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.