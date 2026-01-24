به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد که این کشور پس از حسکه در سوریه، سراغ سنجار در موصل عراق خواهد رفت.

وزیر امور خارجه ترکیه در توجیه این اقدام احتمالی کشورش گفت: پ.ک.ک در سنجار حضور دارد و عملیات تروریستی انجام می‌دهد و جنگجو و سلاح به داخل سوریه منتقل می‌کند.

فیدان همچنین مدعی شد: ما کشف کرده ایم که تونل‌های پ.ک.ک از «الیعربیه» به سمت کوه سنجار امتداد دارند.

وی پیشتر در سخنانی گفته بود: تمدید آتش‌بس در سوریه (بین رژیم جولانی و نیروهای قسد)، به‌ویژه با انتقال اسرای داعش به عراق، برای کاهش خطرات امنیتی و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر ضروری است.

رژیم جولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) چند روزی است که با اعلام آتش بس، درگیری ها را در شمال شرق این کشور متوقف کرده اند، ولی مهلت دمشق به قسد امروز به پایان می رسد و فعلا از تمدید آن خبری منتشر نشده است.