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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۲۱

ادعای رسانه اسرائیلی درباره توافق قریب‌الوقوع میان تل‌آویو و دمشق

ادعای رسانه اسرائیلی درباره توافق قریب‌الوقوع میان تل‌آویو و دمشق

یک رسانه اسرائیلی مدعی قریب الوقوع بودن امضای توافق میان تل آویو و رژیم جولانی بر سر مسائل امنیتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز به نقل از یک منبع نزدیک به جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه مدعی شد که اقدامات لازم برای برگزاری نشست میان مقامات صهیونیست و رژیم جولانی در جریان است.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور با میانجیگری آمریکا برای آخرین بررسی توافق امنیتی میان تل آویو و دمشق برگزار می شود.

شبکه صهیونیستی مذکور اضافه کرد که احتمالا این نشست در پاریس برگزار شود و موضوعات راهبردی و اقتصادی احتمالی در منطقه حائل میان سوریه و اراضی اشغالی نیز بررسی خواهد شد.

این منبع ادعا کرد که خوش بینی های زیادی در خصوص افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی در دمشق قبل از پایان سال جاری میلادی وجود دارد!

وی اضافه کرد که در ابتدا تنها دستیابی به توافق امنیتی محدود و افتتاح یک دفتر ارتباطی در دمشق مورد نظر بود اما با فشار مستقیم از سوی آمریکا این روند تشدید شده و گزینه های دیگری نیز مد نظر است. دمشق سقف این توافق را افزایش می دهد و خواهان برقرار روابط کامل دیپلماتیک به شرط ادغام دروزی های جنوب سوریه مانند نیروهای قسد و احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور می شود.

در خصوص بلندی های اشغالی جولان سوریه نیز ادعا شده که رژیم جولانی این مسأله را قابل حل می داند و احتمالا یک توافق مبنی بر اجاره ۲۵ ساله آن و تبدیل کردن منطقه به بخشی از پروژه های اقتصادی مشترک امضا شود!

کد مطلب 6730474

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    نظرات

    • ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      تک تک کشورهای اسلامی حتی عراق هم مجبور خواهد شد اسراییل و به رسمیت بشناسد و هیچ تحقیری بالاتر از این نیست یک حقارت تمام برای سنی های تندرو و شیعه های حزب اللهی

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