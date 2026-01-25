منطقه امامزاده علی رکورددار بارش برف و باران در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، میزان بارش‌های ثبت‌شده تا ساعت ۶:۳۰ صبح روز یکشنبه، پنجم بهمن ۱۴۰۴ بیشترین بارش مربوط به منطقه امامزاده علی با ۲۸ میلی‌متر باران و ۲۵ سانتی‌متر برف بوده است.

همجنین پس از آن، لیراب با ۱۶ میلی‌متر و چرام و امامزاده پهلوان هر یک با ۱۲.۵ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند، مناطق ماهورباشت، فیلگاه، برم سبز، سرآب ننیز و باشت هر کدام ۱۰ تا ۱۲ میلی‌متر بارش دریافت کرده‌اند، دوگنبدان ۱۱.۳ میلی‌متر، امامزاده جعفر ۱۱ میلی‌متر و سپیدار ۱۰ میلی‌متر باران به همراه ۹.۵ سانتی‌متر برف گزارش شده است.

همچنین در سرآسیاب یوسفی ۱۰ و ۳ میلی‌متر «احتمالاً در دو بازه یا دو ایستگاه»، تنگ سرخ ۱۰ میلی‌متر باران و ۶ سانتی‌متر برف، سوق ۸.۵ میلی‌متر، گنجگون ۸ میلی‌متر باران و ۸ سانتی‌متر برف، دهدشت ۷.۲ میلی‌متر، دشتروم ۶ میلی‌متر باران و ۱۶ سانتی‌متر برف تجمعی، ممبی و تنگ رواق و لنده هر کدام ۶ میلی‌متر، لیکک ۴.۵ میلی‌متر، چیتاب ۴.۴ میلی‌متر، وزگ ۴ میلی‌متر باران و ۴ سانتی‌متر برف، پر اشکفت ۲ میلی‌متر، یاسوج «فرودگاه» ۱.۸ میلی‌متر، سی‌سخت ۱.۴ میلی‌متر باران و ۱ سانتی‌متر برف و در نهایت مارگون با ۱ میلی‌متر باران و ۱ سانتی‌متر برف ثبت شده‌ است.