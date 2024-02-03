۴۵میلیمتربارش در دشتروم /دمای هوای یاسوج به منفی ۵.۲ درجه رسید

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در سامانه اخیر، در شهر یاسوج و در منطقه دولت آباد، ۲۳ میلی متر بارش گزارش شد.

وی بیان داشت: بارش‌ها در سی سخت ۱۱.۹ میلی متر، در دهدشت ۱۱.۲، در دوگنبدان ۱۱ و در باشت ۲۲ میلی متر، گزارش شد.

بهره مند تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، در منطقه وزگ شهرستان بویراحمد ۲۷ میلیمتر، در تنگ‌پیرزال کهگیلویه ۲۵ میلیمتر و در دشت بز ۲۴.۵ میلیمتر بارش گزارش شد.

وی میزان بارش‌ها در ستنگان را ۲۴ میلی متر و بارش برف در این منطقه را سه سانتی متر عنوان کرد و گفت: بارش باران در امامزاده جعفر ۲۱.۸، در منصور خانی کاکان ۲۰، در یاسوج شهرک فرودگاه ۱۹٫۷، در بوستان ۱۷، در موشمی زیلایی ۱۷، در دلی خمسیر ۱۷، در گنجه‌ای ۱۵، در چرام ۱۵ و در امامزاده پهلوان ۱۵ میلیمتر گزارش شد.

بهره مند افزود: همچنین در سامانه اخیر میزان بارش‌ها در جوکار ۱۴ میلیمتر، در دیل ۱۳٫۵، دژسلیمان ۱۱، ممبی ۱۱، سراب ننیز ۱۱، ماهورباشت ۱۰، تنگ رواق ۱۰، کریک ۱۰، سرفاریاب ۱۰، تل گاه ۹، درغک ۹، دیشموک هشت میلیمتر باران و یک سانتی متر برف، در جاورده هشت، سیرون شبلیز هشت میلیمتر باران و ۱۰ سانتی متر برف، در قلعه دختر هفت، سرآسیاب یوسفی هفت، قلعه رئیسی هفت، چیتاب ۶.۸، لنده شش، برم سبز پنج، سوق پنج، مارگون سه و در لیکک ۲.۴ میلی مترباران باریده است.

وی اظهار داشت: شهر مارگون سردترین نقطه استان در شبانه روز گذشته بود و حداقل دمای هوا در بامداد امروز در مارگون به ۹.۲ درجه سانتیگراد زیر صفر رسید.

بهره مند تصریح کرد: کمینه دمای هوا در شهر یاسوج مرکز استان به ۵.۲ زیر صفر رسید و در سی سخت نیز در بامداد امروز دمای هوا ۶.۴ درجه سانتیگراد گزارش شد.

وی افزود: از مهمترین پدیده‌های هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در چهار روز آینده ماندگاری هوای سرد و مه صبحگاهی است که در شهر گرمسیری دهدشت نیز دمای هوا به ۱.۲ سانتی گراد زیر صفر، رسید.

بهره مند بیان داشت: همچنین در دوگنبدان و امامزاده جعفر دمای هوا نزدیک به صفرو در لنده ۳.۱ سانتی گراد و در لیکک نیز ۴.۲ درجه سانتیگراد گزارش شد.