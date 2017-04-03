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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۲۵

مدیرکل هواشناسی اردبیل در گفتگو با مهر؛

ارتفاع برف در گردنه‌های اردبیل به ۲۰ سانتی‌متر رسید

ارتفاع برف در گردنه‌های اردبیل به ۲۰ سانتی‌متر رسید

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در پی بارش برف بهاری طی روزهای گذشته ارتفاع برف در مناطق کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر متجاوز از ۲۰ سانتی‌متر محاسبه شده است.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از روز جمعه هفته گذشته فعالیت سامانه بارشی در استان آغاز شده و بیشترین بارش برف در شهر نیر با ارتفاع هشت سانتی‌متر به ثبت رسیده است.

وی افزود: میزان بارش برف در مشگین شهر و سرعین هر کدام شش سانتی‌متر، در اردبیل چهار سانتی‌متر، در فرودگاه اردبیل دو سانتی‌متر و در نمین سه سانتی‌متر است.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به ثبت کمترین دما با شش درجه زیر صفر در شهر سرعین اضافه کرد: علاوه بر این در سه روز گذشته شاهد بارش باران در تمامی مناطق استان بودیم.

به گفته دولتی مهر  میزان بارش باران در پارس‌آباد ۶.۸ میلی‌متر، بیله سوار ۱۳.۵ میلی‌متر، گرمی ۲۰.۶ میلی‌متر، نیر ۱۹.۱ میلی‌متر، مشگین شهر ۱۷.۲ میلی‌متر و سرعین ۱۸.۶ میلی‌متر است.

وی افزود: علاوه بر این در اردبیل ۱۴.۸ میلی‌متر، فرودگاه اردبیل ۱۰ میلی‌متر، نمین ۸.۷ میلی‌متر، فیروزآباد کوثر ۲.۴ میلی‌متر و خلخال ۵.۵ میلی‌متر باران باریده است.

مدیرکل هواشناسی استان متذکر شد: سامانه بارشی و هوای سرد به تدریج از عصر دوشنبه از استان خارج شده و به مدت دو روز دمای هوا افزایش می‌یابد.

دولتی مهر افزود: در پایان هفته مجدداً سامانه جدید بارش باران وارد استان می‌شود که میزان بارش به مراتب کمتری پیش بینی شده است.

کد مطلب 3943236
محمد میرزایی ناطق

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