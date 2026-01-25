به گزارش خبرنگار مهر، طرح دانا در راستای اجرایی سازی اقدامهای ملی «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، تسهیل رشد و هدایت صاحبان استعدادهای برتر در پژوهشهای سلامت، بهداشت و پزشکی و اثرگذاری آنها در اجتماع تخصصی مرتبط تصویب شده است.
بر اساس این طرح بنیاد ملی نخبگان از دانشآموختگان برتر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی طی گذراندن طرح نیروی انسانی مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در مراکز تحقیقاتی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حمایت میکند.
فارغالتحصیلانی که معدل بالای ۱۷ و دستکم یک مقاله علمی دارند، میتوانند تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان از حمایتهای طرح دانا بهرهمند شوند تا بتوانند کیفیت تحقیقات خود را ارتقا دهند.
در این طرح، به محض ارائه طرح پژوهشی، ۵۰ میلیون تومان پرداخت میشود. در صورت انتشار مقاله در مجلات چارک اول (Q۱)، ۱۰۰ میلیون تومان دیگر و برای مقاله دوم نیز ۱۰۰ میلیون تومان حمایت مالی در نظر گرفته شده است.
همچنین برای شرکت در کنفرانسهای بینالمللی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان به پژوهشگران پرداخت خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی sina.bmn.ir مراجعه کنند.
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