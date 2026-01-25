علمدار: کیفیت آب شرب استان یزد مطابق استانداردهای وزارت بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار با تأکید بر پایش مستمر کیفیت آب شرب در سطح استان، از مطلوب بودن وضعیت کیفی آب در شهر یزد و سایر شهرستان‌ها خبر داد و گفت: آب شرب شهر یزد و تمامی شهرستان‌های استان از نظر شاخص‌های کیفی در وضعیت استاندارد قرار دارد و آزمایش‌های دوره‌ای انجام‌شده نشان‌دهنده کیفیت قابل قبول آب شبکه توزیع است.

وی با اشاره به انطباق کامل آب شرب استان با استانداردهای ملی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت افزود: نتایج آزمایش‌های انجام‌شده توسط آزمایشگاه‌های شرکت آبفا و همچنین واحد نظارتی معاونت بهداشتی استان نشان می‌دهد که آب توزیعی در سطح استان مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع که با افت بعضی پارامترهای کیفی مواجه بوده‌ایم، با بهره‌گیری از ایستگاه‌های برداشت آب در سطح شهر، دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و انجام اختلاط منابع، کیفیت آب به سطح استاندارد بازگردانده شده است.

وی با بیان اینکه کیفیت آب در شهرها و شهرستان‌های مختلف متناسب با منابع تأمین آب متفاوت است، اظهار داشت: در شهرهایی مانند یزد ، اردکان، میبد و مهریز وابستگی بیشتری به آب انتقالی وجود دارند، در حالی که در بافق و بهاباد استفاده از دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن عمومی رایج‌تر است و در سایر مناطق نیز از منابع زیرزمینی و پدیده اختلاط منابع بهره گرفته می‌شود.

علمدار در خصوص افت فشار و کاهش نسبی کیفیت آب در برخی مناطق یزد طی روزهای گذشته ادامه داد: به دنبال وقوع گرد و خاک و افزایش مصرف آب به دلیل شست‌وشوی بیشتر، شاهد کاهش نسبی فشار آب در شبکه بودیم که با تلاش مستمر همکاران حوزه آبرسانی، این مشکل به طور کامل برطرف شده و در حال حاضر افت فشاری در شبکه وجود ندارد.

وی با اطمینان‌بخشی به شهروندان تصریح کرد: با توجه به پایش مستمر آب شرب توسط آزمایشگاه‌های شرکت آبفا و مراکز بهداشت استان و رعایت تمامی استانداردهای لازم، آب لوله‌کشی شهری و روستایی برای تمامی گروه‌ها از جمله کودکان، سالمندان و بیماران کاملاً ایمن است و هیچ‌گونه نگرانی از نظر سلامت وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به شرایط اقلیمی استان در فصل زمستان گفت: با توجه به کاهش بارندگی‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و سهم اندک استان یزد از بارش‌های سالانه، همه شهرها و روستاها باید در مصرف آب دقت بیشتری داشته باشند تا نیاز به استفاده از منابع اضطراری و استیجاری با کیفیت پایین‌تر به حداقل برسد.

علمدار کمبود منابع آبی ناشی از کاهش بارندگی و وابستگی به آب‌های زیرزمینی را از مهم‌ترین چالش‌های آینده کیفیت آب استان دانست و بیان کرد: افت سطح منابع آب زیرزمینی می‌تواند به طور مستقیم کیفیت آب را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌ها اهمیت بالایی دارد.

وی درباره پروژه‌های در حال اجرا برای ارتقای کیفیت آب در استان گفت: اجرای پروژه رینگ شهری یزد با هدف یکسان‌سازی کیفیت آب در نقاط مختلف شهر، ساخت و بهره‌برداری از مخازن ذخیره برای افزایش تاب‌آوری شهر در زمان بحران و کم آبی، استفاده از ایستگاه‌های برداشت و دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن عمومی، اجرای برنامه ایمنی آب در شهرها و روستاها، شناسایی منابع با کیفیت قابل قبول برای شرایط بحرانی، تقویت آزمایشگاه‌های پایش آب، بهره‌گیری از سیستم‌های گندزدایی ایمن از جمله اقدامات در دست اجراست.

مدیرعامل آبفای استان یزد در پایان درباره استفاده از دستگاه‌های تصفیه خانگی گفت: با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و تعویض فیلتر این دستگاه‌ها و همچنین احتمال کاهش بیش از حد املاح مفید آب که می‌تواند بر سلامت بدن تأثیرگذار باشد، توصیه می‌شود شهروندان در صورت نیاز از ایستگاه‌های برداشت عمومی استفاده کنند و تا حد امکان کمتر به سراغ دستگاه‌های تصفیه خانگی بروند.