خواجوی: ۱۲ درصد از مشترکین گاز استان یزد بدمصرف و بسیار پرمصرف هستند

حامد خواجوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش محسوس مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری استان در هفته اخیر، از مشترکین خواست تا با صرفه‌جویی حداکثری، به پایداری شبکه و حفظ تولید در استان کمک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با بیان اینکه بخش عمده سوخت نیروگاه‌ها گاز است، تأکید کرد: هر چه کمتر در منازل مصرف کنیم و گاز را به سمت بخش مولد و نیروگاهی هدایت کنیم، این امر نه تنها رونق تولید استان را به دنبال دارد، بلکه به کاهش آلودگی محیط زیست نیز کمک می‌کند.

وی افزود: ما در کشور با ناترازی انرژی روبرو هستیم و در واقع، در بخش گاز ما بیش‌ترازی داریم؛ به این معنی که گاز با سهم ۷۳ درصدی در سبد انرژی کشور، بیش از متوسط جهانی در این حوزه، سهم به خود اختصاص داده است. اما با همراهی مصرف‌کنندگان و افزایش بهره‌وری در بخش‌های پایین‌دست، می‌توانیم این مشکل را در سال‌های آینده برطرف کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد بیان کرد: در صورت افزایش مصرف خانگی، تغییر در آرایش مصرف استان ضروری می‌شود. این تغییر شامل هدایت گاز از بخش‌های مولد به سمت بخش خانگی است که خط قرمز شرکت محسوب می‌شود تا خدای ناکرده قطعی گاز رخ ندهد و این امر به ناچار مستلزم ایجاد محدودیت‌هایی برای واحدهای تولیدی است.

خواجوی تصریح کرد: تلاش ما این است که با همت و همراهی همه مردم، شاهد قطعی گاز در بخش خانگی، تجاری، صنایع و گلخانه‌ها نباشیم.

تغییر ساختار تعرفه گاز؛ حرکت به سمت عدالت محوری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات تعرفه‌گذاری گاز بر اساس مصوبات هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: امسال تعرفه‌گذاری از ۱۲ به ۴ پله تغییر کرده و رویکردی عدالت‌محور در پیش گرفته شده است.

خواجوی ادامه داد: در این ساختار جدید، هر مشترک متناسب با الگوی مصرف خود در هر شهر و الگوی مصرف ۵ سال گذشته سنجیده می‌شود. تمام شهرهای کشور بر اساس اقلیم و جریان مصرف خود، الگویی تعریف شده منحصر دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد مشترکین را به چهار دسته تقسیم کرد و گفت: پله اول و دوم مشترکان خوب و بسیار خوب هستند که اکثریت مشترکان خانگی را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: پله سوم و چهارم نیز مصرف‌کنندگان بد مصرف و بسیار بد مصرف هستند که تقریباً ۱۲ درصد مشترکین را شامل می‌شوند که شامل ۲ درصد بسیار بد مصرف و ۱۰ درصد پرمصرف است.

خواجوی تصریح کرد: اگرچه در تمام پله‌ها افزایش تعرفه اعمال شده است، اما این افزایش در مشترکان خوب نامحسوس بوده و تنها در بخش‌های پرمصرف، افزایش تعرفه محسوس بوده است تا الگوی مصرف تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری مشترکان، طبق سنوات گذشته، تأمین گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع را بدون مشکل مدیریت شود.