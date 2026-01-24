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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

۵۳ اغتشاشگر در دامغان شناسایی و دستگیر شدند

۵۳ اغتشاشگر در دامغان شناسایی و دستگیر شدند

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی و دستگیری ۵۳ اغتشاشگر طی عملیات مختلف در دامغان خبر داد و گفت: این افراد در اقدامات مخرب اخیر نقش داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی میر احمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از شناسایی و دستگیری ۵۳ اغتشاشگر در دامغان خبر داد و ابراز داشت: این افراد در تخریب و آسیب به اموال عمومی نقش مؤثر داشتند.

وی ادامه داد: ایجاد ناامنی، تحریک به خشونت و هدایت اقدامات غیر قانونی، زمینه سازی برای تخریب اموال عمومی و خصوصی و اخلال در نظم و امنیت از جرائم آن ها است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه یکی از این افراد شیشه های فرمانداری دامغان را شکسته بود، ابراز داشت: این متهم نیز جز دستگیر شدگان است.

میر احمدی با تاکید بر اینکه شناسایی عوامل اغتشاش و تخریب اموال عمومی همچنان با قوت در دست اجرا است، تصریح کرد: هیچ مماشاتی با اخلالگران امنیت عمومی در کار نخواهد بود.

وی افزود: با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد و یا با اقدامات سازمان یافته آرامش شهروندان را برهم بزند بدون شک برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6730009

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