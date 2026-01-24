۵۳ اغتشاشگر در دامغان شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی میر احمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از شناسایی و دستگیری ۵۳ اغتشاشگر در دامغان خبر داد و ابراز داشت: این افراد در تخریب و آسیب به اموال عمومی نقش مؤثر داشتند.

وی ادامه داد: ایجاد ناامنی، تحریک به خشونت و هدایت اقدامات غیر قانونی، زمینه سازی برای تخریب اموال عمومی و خصوصی و اخلال در نظم و امنیت از جرائم آن ها است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه یکی از این افراد شیشه های فرمانداری دامغان را شکسته بود، ابراز داشت: این متهم نیز جز دستگیر شدگان است.

میر احمدی با تاکید بر اینکه شناسایی عوامل اغتشاش و تخریب اموال عمومی همچنان با قوت در دست اجرا است، تصریح کرد: هیچ مماشاتی با اخلالگران امنیت عمومی در کار نخواهد بود.

وی افزود: با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد و یا با اقدامات سازمان یافته آرامش شهروندان را برهم بزند بدون شک برخورد خواهد شد.