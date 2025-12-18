به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی و صدور هشدار قرمز از سوی سازمان هواشناسی کشور، اظهار کرد: در پی شرایط نامساعد جوی، اطلاعیه هشدار رسمی سازمان هواپیمایی کشوری برای تمامی فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و واحدهای عملیاتی صادر شده است.

وی با تأکید بر اینکه صدور این اطلاعیه با هدف پیشگیری، افزایش سطح آمادگی و صیانت از ایمنی پروازها انجام شده است، افزود: در اطلاعیه هشدار صادرشده، بر ضرورت آمادگی کامل فرودگاه‌ها برای انجام عملیات زمستانی، پایش مستمر باندها و اعلام دقیق وضعیت سطوح پروازی به خلبانان تأکید شده است.

اخوان تصریح کرد: تمامی تیم‌های ایمنی باند پروازی (RST) در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و در صورت لزوم، اطلاعیه‌های تخصصی از جمله «اسنوتام» (SNOWTAM) به‌منظور آگاهی خلبانان و مراکز مراقبت پرواز صادر خواهد شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه هماهنگی لازم میان مراکز کنترل ترافیک هوایی، واحدهای مراقبت پرواز و فرودگاه‌های کشور برقرار است، گفت: در صورت کاهش سطح خدمات فرودگاهی یا ضرورت اعمال محدودیت‌های عملیاتی، مطابق اطلاعیه هشدار صادرشده، تصمیم‌گیری درباره تأخیر یا لغو پروازها صرفاً با اولویت حفظ ایمنی انجام می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ایمنی پروازها و مسافران اولویت مطلق صنعت هوانوردی کشور است، خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر یا تغییر در برنامه پروازی با هدف حفظ ایمنی و پیشگیری از خطرات احتمالی انجام می‌شود و از مسافران درخواست می‌شود با پیگیری اطلاعیه‌های رسمی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی، پیش از مراجعه به فرودگاه از وضعیت پرواز خود اطمینان حاصل کنند.