ایمنی پروازها اولویت نخست در مواجهه با شرایط نامساعد جوی است

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در پی هشدارهای تشدید شرایط نامساعد جوی سازمان هواشناسی، از فرودگاه‌ها خواسته شد با آمادگی کامل، خود را برای تداوم ایمن عملیات پروازی حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر ضرورت قرار داشتن فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی در وضعیت آمادگی عملیاتی در شرایط نامساعد جوی گفت: در پی هشدارهای پیشین سازمان هواشناسی درباره تشدید شرایط نامساعد جوی و کاهش دما، از فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و واحدهای عملیاتی خواسته شده است با اجرای اقدامات پیشگیرانه، آمادگی کامل خود را برای تداوم ایمن عملیات پروازی حفظ کنند.

وی افزود: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی کشور در خصوص تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله استقرار تیم‌های ایمنی باند، اجرای کامل عملیات زمستانی، صدور و به‌روزرسانی اطلاعیه‌های مرتبط با وضعیت سطوح پروازی، افزایش هماهنگی میان واحدهای مراقبت پرواز و مراکز کنترل فضای کشور و اطمینان از آمادگی تجهیزات کمک‌ناوبری در فرودگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اخوان تصریح کرد: همچنین شرکت‌های هواپیمایی و ارائه‌دهندگان خدمات فرودگاهی موظف شده‌اند ضمن رعایت دقیق دستورالعمل‌های عملیاتی در شرایط نامساعد جوی، آمادگی لازم برای انجام عملیات یخ‌زدایی هواپیماها و مدیریت تردد در اپرون‌ها، به‌ویژه در شرایط کاهش دید، را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اولویت ایمنی پروازها ادامه داد: مدیران فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی موظفند تمامی رویدادهای مرتبط با کاهش سطح سرویس‌دهی را مطابق مقررات اطلاع‌رسانی کرده و در صورت لزوم، تصمیمات لازم در خصوص تأخیر یا لغو پروازها را اتخاذ کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران خواست پیش از برنامه‌ریزی سفر و عزیمت به فرودگاه، از آخرین وضعیت پرواز خود اطلاع حاصل کنند و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، از طریق تماس با شرکت هواپیمایی مربوطه، شماره تلفن ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ و شماره ۹۶۳۳۰ اطلاعات پرواز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، وضعیت پرواز خود را پیگیری کنند.

