به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

سه شنبه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۴

*آلومینیوم اراک - تراکتور تبریز

داور: علی سام کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، محسن سلطانی و فرهاد امینی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: ریحانه شیرازی

*استقلال - استقلال خوزستان

داور: حسین زمانی کمک: فرهاد فرهادپور، رضا حیدری و سیدحسین حسینی ناظر: بابک داوری داور VAR: مهناز ذکائی کمک: اتنا لشنی

چهارشنبه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴

*مس رفسنجان - ذوب‌آهن اصفهان

داور: بیژن حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، مرتضی سلمان نژاد و ایمان کهیش ناظر: حسین طالقانی داور VAR: حسین زمانی کمک: محمدرضا تارخ

*پیکان - شمس آذر قزوین

داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبداللهی، فرزاد شیرمردی و هادی علی نیافرد ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: علی سام کمک: مسعود حقیقی

*فجرسپاسی شیراز - خیبر خرم آباد

داور: حسن اکرمی کمک ها: علی اکبر نوری، سجاد ایرانپور و محمدعلی صلاحی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: احسان اکبری کمک: بهاره سیفی

*سپاهان اصفهان - گل گهر سیرجان

داور: کوپال ناظمی کمک ها: علیرضا مرادی، حامد صفایی و حسین امیدی ناظر: رضا سخندان داور VAR: میثم حیدری کمک: علیرضا ایلدروم

*فولاد خوزستان - پرسپولیس

داور: پیام حیدری کمک ها: علی احمدی، محمدعلی پورمتقی و شاهین یزدانی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: وحید کاظمی کمک: امیر ایار

پنجشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۴

*ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان

داور: مرتضی منصوریان کمک ها:محمد عطایی، هیوا بهمنی و مهدی جبرئیلی ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: وحید زمانی کمک: مصطفی بینش