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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۵۱

وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با فولاد مشخص شد

وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با فولاد مشخص شد

آخرین وضعیت بازیکنان آسیب‌دیده تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه بازی با فولاد خوزستان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در حالی چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود که بازیکنان مصدوم پرسپولیس وضعیت متفاوتی برای این دیدار دارند.

حسین ابرقویی نژاد مدافع پرسپولیس که دو بازی گذشته را به دلیل مصدومیت از دست داد تا مرتضی پورعلی گنجی در قلب دفاع سرخپوشان قرار بگیرد با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت خود به طور کامل آماده بازی با فولاد است.

با این حال محمد عمری همچنان تمرینات انفرادی خود را پشت سر خواهد گذاشت تا پس از دریافت مجوز پزشکی بتواند تیمش را در انجام کارهای تاکتیکی و اضافه شدن به ترکیب اصلی همراهی کند.

دنیل گرا خرید لهستانی جدید سرخ ها نیز با وجود حضور در تمرینات گروهی هنوز با شرایط آرمانی فاصله دارد تا این بازی هم نتواند در ترکیب اصلی برای سرخ ها بازی کند.

شایان ذکر است امید عالیشاه و میلاد سرلک نیز دچار مصدومیت های خفیف شده بودند که هیچ یک مشکلی برای همراهی سرخ‌ها برای بازی در اهواز ندارند.

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۸ بهمن در ورزشگاه فولاد آره نا برگزار می شود.

کد مطلب 6731682

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