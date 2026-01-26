تصادف مرگبار اتوبوس و کامیون در محور سرچم؛ یک کشته و ۲۰ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: این حادثه در بامداد امروز ششم بهمن ماه ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۳۸ اعلام شد و بلافاصله عملیات امدادرسانی با مشارکت اورژانس‌های خلخال و میانه آغاز شد.

وی با بیان اینکه این برخورد منجر به جان باختن یک نفر و مصدومیت ۲۰ نفر شده است، افزود: مصدومان این حادثه توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی شهرهای میانه، زنجان و اردبیل منتقل شدند.

شادی‌نیا همچنین اعلام کرد که ۹ نفر از مصدومان این تصادف به بیمارستان‌های میانه انتقال یافتند. عملیات امدادرسانی به مصدومان این حادثه ساعت ۴:۰۰ بامداد به اتمام رسید.