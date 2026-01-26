قیمت ۸ خودروی وارداتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان فروش خودروهای وارداتی که از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۰۵ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۰۷ می‌توانند نسبت به ورود در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی https://salecars.ir و انتخاب دو اولویت اقدام نمایند.

لیست قیمت محصولات عرضه شده در سایت اولویت بندی خودروهای وارداتی ویژه بهمن ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی؛ شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند در همه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.

همچنین؛ مفاد قراردادهای منعقدشده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.

متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای نداشتن آگاهی پذیرفته نخواهد بود.