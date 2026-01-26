برنامه های هفته جاری مسجد مقدس جمکران اعلام شد

حجت الاسلام والمسلمین جواد بهشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های عبادی آستان مقدس مسجد جمکران برای هفته جاری با هدف ایجاد فضای معنوی برای زائران و مجاوران تنظیم شده است.



وی افزود: در نخستین برنامه، دعای توسل شامگاه سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه از ساعت ۲۰ برگزار می‌شود که در آن حجت‌الاسلام والمسلمین دانشمند به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و محمدرضا بذری قرائت دعا را بر عهده دارد.



وی گفت: در ادامه این برنامه‌ها، آیین دعای کمیل پنجشنبه نهم بهمن‌ماه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد مقدس جمکران برپا می‌شود.



وی افزود: در این مراسم، آیت‌الله مهدوی به عنوان سخنران حضور دارد و قرائت دعای کمیل نیز توسط مهدی منصوری انجام خواهد شد.



مدیر روابط عمومی آستان مقدس مسجد جمکران تصریح کرد: دعای ندبه این هفته صبح جمعه دهم بهمن‌ماه از ساعت ۶ آغاز می‌شود.



وی افزود: در این آیین معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی سخنرانی می‌کند و سید مهدی میرداماد دعای ندبه را بر قرائت خواهد کرد.



وی ادامه داد: برنامه‌های این هفته به همین موارد محدود نمی‌شود و عصر جمعه نیز آیین قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل‌یاسین در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: این برنامه‌ها در راستای تقویت پیوند معنوی زائران با حضرت ولی‌عصر (عج) و بهره‌مندی هرچه بیشتر از فضای روحانی مسجد مقدس جمکران تدارک دیده شده است.



بهشتی پور گفت: همزمان با فرارسیدن ایام مبارک شعبان، ویژه‌برنامه‌های مناسبتی نیز به‌صورت مستمر از سوی آستان مقدس مسجد جمکران اطلاع‌رسانی خواهد شد.



وی افزود: تلاش شده است با تنوع‌بخشی به برنامه‌ها و بهره‌گیری از سخنرانان و ذاکران برجسته، زمینه حضور گسترده‌تر عاشقان اهل‌بیت (ع) در این آیین‌ها فراهم شود.