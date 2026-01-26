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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

برنامه های هفته جاری مسجد مقدس جمکران اعلام شد

برنامه های هفته جاری مسجد مقدس جمکران اعلام شد

قم- مدیر روابط عمومی آستان مقدس مسجد جمکران از اعلام برنامه‌های عبادی این مکان مقدس در هفته جاری خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین جواد بهشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های عبادی آستان مقدس مسجد جمکران برای هفته جاری با هدف ایجاد فضای معنوی برای زائران و مجاوران تنظیم شده است.

وی افزود: در نخستین برنامه، دعای توسل شامگاه سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه از ساعت ۲۰ برگزار می‌شود که در آن حجت‌الاسلام والمسلمین دانشمند به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و محمدرضا بذری قرائت دعا را بر عهده دارد.

وی گفت: در ادامه این برنامه‌ها، آیین دعای کمیل پنجشنبه نهم بهمن‌ماه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد مقدس جمکران برپا می‌شود.

وی افزود: در این مراسم، آیت‌الله مهدوی به عنوان سخنران حضور دارد و قرائت دعای کمیل نیز توسط مهدی منصوری انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی آستان مقدس مسجد جمکران تصریح کرد: دعای ندبه این هفته صبح جمعه دهم بهمن‌ماه از ساعت ۶ آغاز می‌شود.

وی افزود: در این آیین معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی سخنرانی می‌کند و سید مهدی میرداماد دعای ندبه را بر قرائت خواهد کرد.

وی ادامه داد: برنامه‌های این هفته به همین موارد محدود نمی‌شود و عصر جمعه نیز آیین قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل‌یاسین در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این برنامه‌ها در راستای تقویت پیوند معنوی زائران با حضرت ولی‌عصر (عج) و بهره‌مندی هرچه بیشتر از فضای روحانی مسجد مقدس جمکران تدارک دیده شده است.

بهشتی پور گفت: همزمان با فرارسیدن ایام مبارک شعبان، ویژه‌برنامه‌های مناسبتی نیز به‌صورت مستمر از سوی آستان مقدس مسجد جمکران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: تلاش شده است با تنوع‌بخشی به برنامه‌ها و بهره‌گیری از سخنرانان و ذاکران برجسته، زمینه حضور گسترده‌تر عاشقان اهل‌بیت (ع) در این آیین‌ها فراهم شود.

کد مطلب 6731822

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