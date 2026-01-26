حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایداری نسبی وضعیت جوی پایتخت در روزهای آینده خبر داد و گفت: طی پنج روز آینده، آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود.
وی با اشاره به شرایط جوی از امروز تا روز چهارشنبه افزود: بهدلیل نبود باد مؤثر و حاکمیت سکون نسبی جو، افزایش غلظت آلایندههای جوی بهویژه در مناطق پرتردد و مرکزی شهر تهران دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پنجشنبه با ورود سامانه بارشی، شاهد بارش باران و در برخی مناطق و ارتفاعات استان بارش برف خواهیم بود که این شرایط میتواند به کاهش نسبی آلایندههای هوا کمک کند.
خورشیدی همچنین خاطرنشان کرد: در ارتفاعات استان تهران طی این مدت، پدیده مه و احتمال کولاک برف پیشبینی میشود و لازم است شهروندان و کوهنوردان به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند.
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